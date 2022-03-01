Зеленский в интервью CNN: если они не готовы остановиться, то мы просто теряем время

Украинский президент назвал действия России в стране ”полномасштабной войной”. ”Я говорил, что Украина будет бороться, но в одиночестве мы не сможем этого сделать”, — сказал Зеленский. Он напомнил, что предупреждал Европу о том, что санкции нужно вводить превентивно, и что если не остановить Россию, то ее войска будут у границ Литвы, Польши и других стран НАТО, и ”там тоже будут провокации”

Также Зеленский рассказал об ударах ракет по Харькову, пишет "Дождь". ”Сегодня Харьков просто бомбардировали двумя крылатыми ракетами. В официальных заявлениях Минобороны говорило, что будут ракетные удары по СБУ — это в 200 метрах от Софийского собора. Поэтому мы просим закрытия неба и введения санкций против России”

”Мы просим гарантий безопасности для Украины — это территоориальная целостность, это когда наши границы защищены и безопасность нам обеспечена юридически”, — сказал Зеленский

Кроме того, Зеленский высказался о переговорах России и Украины

— Они [Россия] решили начать говорить об этой ситуации, и я действительно этого хочу. Все должны остановить борьбу и вернуться в ту точку, где это началось шесть дней назад. Если [они] сделают это, значит, они готовы. Если они не готовы, то это просто потеря времени.

— Как вы думаете вы теряете время или они готовы?