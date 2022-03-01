Мемориал Холокоста Яд Вашем осудил действия России
В заявлении подчеркивается, что в результате войны невинные мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.
Отдельно Яд Вашем осуждает российский обстрел окрестностей киевского Бабьего Яра - места, где в 1941-м году нацисты убили около 33 тысяч евреев.
Именно на территории Бабьего Яра располагается Киевская телебашня.
Яд Вашем также призвал прекратить попытки исказить историю Холокоста.
Ранее ведущие историки Холокоста и Второй мировой войны и исследователи геноцидов резко осудили риторику Москвы о "денацификации Украины" и якобы происходящем на Донбассе "геноциде".
"Мы решительно отвергаем циничные попытки правительства России цинично эксплуатировать термин геноцид, память Второй мировой войны и Холокоста, и уравнивание украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей ничем не спровоцированной агрессии", - заявили ученые в открытом письме.
"Такая риторика фактически неверна, отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто отважно боролись с ним, включая русских и украинских солдат Красной армии".
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