Мемориал Холокоста Яд Вашем осудил действия России

В заявлении подчеркивается, что в результате войны невинные мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Отдельно Яд Вашем осуждает российский обстрел окрестностей киевского Бабьего Яра - места, где в 1941-м году нацисты убили около 33 тысяч евреев.

Именно на территории Бабьего Яра располагается Киевская телебашня.

Яд Вашем также призвал прекратить попытки исказить историю Холокоста.

Ранее ведущие историки Холокоста и Второй мировой войны и исследователи геноцидов резко осудили риторику Москвы о "денацификации Украины" и якобы происходящем на Донбассе "геноциде".

"Мы решительно отвергаем циничные попытки правительства России цинично эксплуатировать термин геноцид, память Второй мировой войны и Холокоста, и уравнивание украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей ничем не спровоцированной агрессии", - заявили ученые в открытом письме.

"Такая риторика фактически неверна, отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто отважно боролись с ним, включая русских и украинских солдат Красной армии".