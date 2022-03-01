В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист сборной Украины

Во вторник, 1 марта, сообщили, что в бою под Харьковом погиб бывший биатлонист Евгений Малышев. Экс-спортсмен оборонял свой родной город.

Два года назад биатлонист входил в национальную сборную команду среди юниоров. Сейчас же он проходил службу по контракту.

Подтверждается эта информация и на странице группы "Терміново — Новини Тернопільщини" в Facebook.

"20-летний парень, спортсмен, у которого вся жизнь впереди! Будьте прокляты, оккупанты! Погиб Евгений Малышев, 2002 года рождения. Два года назад биатлонист покинул тренировки с национальной сборной среди юниоров. Сейчас он проходил службу по контракту. Светлая память, герои не умирают!" — говорится в сообщении.

10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.

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