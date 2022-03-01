Военный дневник (6-й день) | Ракеты в Харькове. Столтенберг и Джонсон — в Эстонии

В Эстонию приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Встречавшая их премьер-министр Эстонии Кая Каллас Премьер-министр Эстонии обратила внимание, что нужно работать вместе "до тех пор, пока мы не остановим Путина".

Борис Джонсон упомянул, что почти каждый день разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнавал информацию о действиях России из первых рук. А Йенс Столтенберг поблагодарил служащих в Тапа военных, и особенно подчеркнул, что в настоящее время идет переброска военных НАТО как по суше, так и по морю в целях укрепления сил альянса. "Наше послание Путину: остановить войну, вывести войска из Украины, вернуться к дипломатии".

Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустит работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. Это первый шаг, после которое последуют длительные консультации.

Также Европарламент единогласно осудил военную операцию России на Украине и принял резолюцию с призывом к новым санкциям. Среди них — ограничение импорта в ЕС нефти и газа из РФ.

По данным ООН, более 600 000 беженцев приехали из Украины в соседние страны. Первые беженцы стали прибывать в Эстонию.

Во время выступления Сергея Лаврова на высшем форуме ООН по правам человека дипломаты массово покинули зал в знак протеста.

В Киевскую телебашню попал снаряд или ракета. Ранее Минобороны России сообщило, что нанесет удары ”для пресечения информационных атак против России”. А до этого неоднократно повторяло сообщения о том, что не воюет с мирными жителями.

Мощный взрыв прогремел утром в центре Харькова, на площади Свободы. Есть жертвы среди мирного населения. По заявлению властей Украины, это была российская ракета.

В районе военного аэродрома в Таганроге произошел взрыв ракеты в воздухе. По версии российских СМИ, это украинская ракета, сбитая российскими ПВО.