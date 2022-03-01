Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина

Встречу двух лидеров не исключал президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно в Белоруссии сейчас проходят переговоры России и Украины по мирному урегулированию

”Пока рано делать такие заключения”, — сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли возможность встречи в Кремле.

Лукашенко на совещании белорусского Совбеза заявлял, что встреча Путина и Зеленского может оказаться возможна в том случае, если будут достигнуты результаты на мирных договорах делегаций двух стран. В частности, уточнял Лукашенко, речь идет о ”демилитаризации” и ”денацификации” Украины — эти цели называл Владимир Путин, объявляя о начале военной операции. ”И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения — это я уже по-народному вам говорю”, — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Лукашенко заявил, что для этого нужно, чтобы переговоры двух стран не сорвались. ”Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса”, — добавил он.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля на реке Припять в Беларуси, напоминает РБК.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. Кроме него в Гомельскую область прибыли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Украинскую сторону представляли министр обороны Алексей Резников, глава фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия, замглавы МИДа Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин. В Киеве перед началом переговоров заявляли, что не намерены капитулировать, в Москве говорили, что готовы вести переговоры ”столько, сколько потребуется”.