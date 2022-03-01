Судно с 4 тысячами новых машин Volkswagen затонуло в Атлантике

Около 9 часов утра по местному времени из-за сильного шторма судно легло на правый борт с креном в 45 градусов и затонуло примерно в 400 км от Азорских островов. На данный момент на месте крушения остаются спасательные суда, экипажи которых продолжают следить за ситуацией.

О сильном пожаре на грузовом корабле Felicity Ace, легшим в дрейф в Атлантическом океане в районе Азорских островов, стало известно 16 февраля. Все 22 члена экипажа корабля, следовавшего под панамским флагом из Германии в США, были вовремя эвакуированы.

На транспортном судне находилось около 4 тыс. новых автомобилей концерна Volkswagen, в том числе машины премиальных брендов Lamborghini, Porsche, Bentley и Audi. Как сообщалось ранее, большинство автомобилей могло быть уничтожено еще во время пожара, который долгое время не утихал из-за горящих аккумуляторных батарей электрокаров, которые тоже присутствовали на борту.