Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.

Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС.

Президент Европарламента: мы поддержим предоставление Украине статуса кандидата на вступление

Голос Европарламента рекомендательный, и его позиция неизменна: уже на протяжении многих лет он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.

Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте во вторник призвал Европейский союз оказать Украине всю необходимую поддержку и предоставить перспективу членства.

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

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