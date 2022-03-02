"Мы находимся в состоянии ужаса": украинские гимнастки приехали на соревнования в Тарту за день до начала войны

Вот что рассказала Елена — мама одной из девочек, представлявших Украину на турнире.

"Мы находимся в состоянии ужаса. Мы вылетели на соревнования 23 февраля, а когда оказались в Эстонии — узнали, что у нас началась война. После турнира в Украину у нас никто не вернулся, так как это невозможно — везде стреляют и взрывают. Это очень опасно, будучи с детьми мы так рисковать не можем".

Сейчас в Тарту находится 6 человек — три мамы, три юных гимнастки подросткового возраста. Еще три человека из группы уехали в другую европейскую страну. У всех в Украине остались родственники, связь с которыми удается поддерживать без проблем.

"Мы из Днепра, там относительно спокойно. А вот в Киеве и Харькове очень неспокойно" — рассказывает Елена. — мы благодарны, что у нас с детьми есть возможность находиться здесь в безопасности. Нам предоставили жилье и питание, денег у нас пока что хватает. Но я не знаю, насколько мы здесь задержимся. Есть разговоры о том, что детям нужно продолжать учебу в школе, но пока что мы ничего в этом направлении не предпринимали. Хотелось бы, конечно, вернуться, но если, не дай Бог, все это затянется, нужно, чтобы дети шли в школу здесь".

Кстати, несмотря ни на что, девочки продолжают тренироваться — у них есть возможность полноценно заниматься художественной гимнастикой в Тарту. Несмотря на начавшуюся войну в своей стране, юные гимнастки смогли достойно выступить на соревнованиях.

"Девочек очень все поддерживали! Они понимают, что происходит на родине и конечно очень переживают. Но на соревнованиях смогли собраться и достойно представить свою страну, опять же, благодаря крепкой поддержке Эстонии" — говорит Елена.

О том же, чтобы перевезти в Эстонию свои семьи, приехавшие на соревнования украинцы говорят с сомнением — доехать до границы с любой страной сейчас очень проблематично из-за пробок и обстрелов. "Те видео, которые нам присылают оставшиеся в Украине — это до сих пор в голове не укладывается. И принять спокойно я этого не могу".