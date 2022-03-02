Подарки к Женскому дню из самого сердца Annelinna!
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7–12 марта в Annelinna Erotikapood все стимулирующие жидкости, гели и лубриканты для женщин будут на 20 % дешевле. В интернет-магазине desirees.ee начнем праздновать Женский день еще раньше: 1-6 марта действуют скидки на все товары Penthouse и Obsessive.
Annelinna Erotikapood начал свою деятельность, когда старейший и крупнейший эротический магазин Тарту Desiree (Tийги, 57) решил расшириться. Именно поэтому осенью мы открыли наш магазин в одном из самых больших спальных районов Эстонии – районе Аннелинн. И прямо в сердце Аннелинн – на Калда теэ, 30: чтобы быть ближе к своим клиентам. Магазин легко найти в центре Аннелинн, поскольку на другой стороне Kалда теэ открывает свои двери Lidl. Парковка перед домом и близость автобусных остановок также облегчают посещение, а в теплую погоду рядом есть еще и две велопарковки. В настоящее время некоторые товары (например, товары Lelo и Beauty Night) доступны только на улице Тийги, а выбор эротического белья Penthouse и Obsessive доступен лишь в Annelinna Erotikapood. Магазин Annelinna Erotikapood находится по адресу Калда теэ, 30, мы работаем с понедельника по субботу с 11 до 21 часа.
Традиция, начавшаяся на улице Tийги, продолжается и в магазине Annelinna – раздавать цветы женщинам-покупателям накануне Женского дня. Как крупнейший и старейший эротический магазин в регионе мы также со временем узнали об основных пожеланиях и потребностях наших клиентов. Тактичное и профессиональное обслуживание клиентов является нормой в наших магазинах, где нет запретных или странных вопросов. В обычных магазинах есть возможность ознакомиться с товаром, пощупать свойства материала и увидеть их реальный размер.
Никто не должен уходить из магазинов Desiree с пустыми руками, ведь в Desiree есть эротические товары на любой вкус, для любой спальни. Особенно большой выбор женского эротического белья Beauty Night и игрушек марки Pretty Love, с хорошим соотношением цены и качества. В спальне обязательно должны быть под рукой лубриканты. В Desirеes.ee самые популярные смазки – X-MAN на силиконовой основе и смазки SwissNavy. Продукция компании серии Desire, особенно для женщин, получила высокую оценку покупателей. Смазки и стимуляторы, такие как серия Orgie, также могут быть доступны на всякий случай. Магазины предлагают товары для тех, кто ценит цену, а также для клиентов с утонченным вкусом и следящих за модой. На всякий случай всегда есть в каждой спальне и презервативы. Наш выбор состоит в основном из презервативов Actual испанского производства и презервативов с усиками и кнопочками от Egzo. В любом случае наши магазины предлагают товары как для людей с ограниченным бюджетом, так и для клиентов с утонченным вкусом и следящих за модой.
Однако если приехать в Тарту в ближайшее время невозможно или это более скромный покупатель, то можно посетить интернет-магазин www.desirees.ee. Часто покупатель выбирает понравившийся товар в интернет-магазине, но все же хочет увидеть его своими глазами и прикоснуться к товару перед покупкой. В действительности собственное восприятие товара человеком — тем более в этой сфере — может быть совершенно отличным от того, что запоминается в некоторых рекламных объявлениях.
Приходите в гости к Desiree в Тарту на Тийги, 57 или Kaлда теэ, 30 – двери открыты с понедельника по субботу с 11 до 21 аса. Или вы можете посетить интернет-магазин Desiree www.desirees.ee 24 часа в сутки.
Как уже упоминалось в начале, 1-6 марта в интернет-магазине Desirees.ee эротическое белье Penthouse и Obsessive будет продаваться со скидкой, а также 7-12 марта в Annelinn Erootikapood будет распродажа различных стимуляторов для женщин со скидкой 20 %.