Подарки к Женскому дню из самого сердца Annelinna!

Annelinna Erotikapood начал свою деятельность, когда старейший и крупнейший эротический магазин Тарту Desiree (Tийги, 57) решил расшириться. Именно поэтому осенью мы открыли наш магазин в одном из самых больших спальных районов Эстонии – районе Аннелинн. И прямо в сердце Аннелинн – на Калда теэ, 30: чтобы быть ближе к своим клиентам. Магазин легко найти в центре Аннелинн, поскольку на другой стороне Kалда теэ открывает свои двери Lidl. Парковка перед домом и близость автобусных остановок также облегчают посещение, а в теплую погоду рядом есть еще и две велопарковки. В настоящее время некоторые товары (например, товары Lelo и Beauty Night) доступны только на улице Тийги, а выбор эротического белья Penthouse и Obsessive доступен лишь в Annelinna Erotikapood. Магазин Annelinna Erotikapood находится по адресу Калда теэ, 30, мы работаем с понедельника по субботу с 11 до 21 часа.

Традиция, начавшаяся на улице Tийги, продолжается и в магазине Annelinna – раздавать цветы женщинам-покупателям накануне Женского дня. Как крупнейший и старейший эротический магазин в регионе мы также со временем узнали об основных пожеланиях и потребностях наших клиентов. Тактичное и профессиональное обслуживание клиентов является нормой в наших магазинах, где нет запретных или странных вопросов. В обычных магазинах есть возможность ознакомиться с товаром, пощупать свойства материала и увидеть их реальный размер.