Валерий Карпин отреагировал на санкции ФИФА и УЕФА к российской сборной

В понедельник ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

"Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену", — приводит пресс-служба сборной России слова Карпина.

Сборная России должна была сыграть 24 марта в Москве со сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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