Путин ввел в России контроль над движением капитала. Что это значит?

Экономисты, опрошенные Би-би-си, говорят об обратной стороне этой меры — экономика станет еще более закрытой. Международный валютный фонд, рейтинговые агентства и другие долгое время хвалили экономику России за гибкий курс рубля — но теперь рубль станет менее конвертируемой валютой.

Власти фактически ограничили вывод капитала за рубеж из страны через различные банковские инструменты. Это, как предполагается, должно сохранить валюту внутри страны и удержать рубль от дальнейшего падения.

Путин в указе утвердил и меру, которую с утра уже объявил ЦБ: экспортеры обязаны продавать на рынке 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Это должно помочь стабилизировать рубль. Ранее российскую валюту от падения удерживал сам Центробанк с помощью валютных интервенций, то есть он продавал валюту и покупал рубли. В понедельник ЦБ приостановил покупку из-за того, что резервы регулятора также оказались под санкциями. Теперь эти интервенции фактически будет делать бизнес.

Во-вторых, резидентам России запрещается совершать денежные переводы без открытия счета с использованием платежных средств, предоставленных иностранными поставщиками. Источник издания The Bell в финансово-экономическом блоке правительства пояснил, что речь идет о запрете на использование иностранных электронных кошельков как на зачисление, так и на списание денежных средств.

Банк России в понедельник уточнил, что запрет на перевод в иностранные банки валюты не распространяется на корреспондентские счета — это необходимо, например, чтобы не остановить взаимодействие между банками и банковские переводы. Финансовым организациям также запрещается выдавать займы нерезидентам.

Во-первых, российским резидентам запрещается переводить деньги на счета в иностранных банках. Российские резиденты — это российские юридические лица, а также граждане и иностранцы, находящиеся находящиеся в России не менее 183 календарных дней в году.

"Нам в санкциях угрожали, что испортят конвертацию рубля, но мы сами ввели себе capital controls. У нас решениями [руководства] страны введены капитальные ограничения. Это главное. Летом 2005 года они были отменены. Рубль был одной из самых свободно конвертируемых валют среди стран заметного размера. Это мне казалось достижением", — говорит главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.

Экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец называет ответные меры России "еще одним большим шагом к закрытой экономике".

"Это заставляет задуматься, а что дальше? А так, все ожидаемо — меры по ограничению вывода капитала и большая поддержка для рубля и банков", — говорит она.

"Эти меры в какой-то степени антикризисные, — продолжает Надоршин. — Что происходит: если у вас в море шторм, то закрыть пирсом гавань — это естественное желание. То есть мера защитная, но вы отрезаете, ограничиваете влияние внешней среды".

Обратный выкуп акций

Российские компании до конца текущего года могут выкупить на бирже собственные подешевевшие акции, следует из указа Путина. Это называется обратный выкуп.

Он возможен при соблюдении нескольких условий, в частности, при условии снижения стоимости акций и фондового индекса на 20% и более. Еще одно условие — приобретение акций брокером по поручению публичного акционерного общества.

Евгений Надоршин называет обратный выкуп акций хорошей мерой для поддержки внутреннего рынка.

"У нас очень много кровищи пролилось на внутреннем рынке акций и облигаций в четверг. Очень много розничных инвесторов приняли на себя немаленькие страдания из-за этого. Но при этом никакой поддержки внутреннему рынку не было до этого момента оказано", — говорит он.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отмечает, что указ фактически запрещает взаимодействие с иностранными контрагентами. "Это делается для того, чтобы при байбэке потом не возникало продаж этих акций, когда они отросли", — говорит он.