Эксперт оценил состояние российской экономики: финансовых возможностей хватит на несколько месяцев

"Центральный банк может продержаться долго, у него огромные резервы. Это могут быть месяцы. Но все зависит от того, насколько эти резервы не будут заморожены. Если война будет продолжаться, будут гибнуть мирные жители, очевидные действия — заморозить резервы, которые находятся в евро, долларах, фунтах. А это большая часть резервов. Если это произойдет, то физически неоткуда будет брать валюту. Запасы личной валюты исчерпаются… Ее же завозят буквально мешками в банки.

Западные страны действительно испугались. И в данном случае они испугались не из-за разборок на третьей территории, не за Украину , они испугались, что безнаказанность агрессора придаст ему уверенности. А потом он сможет двинуться дальше. Дальше проходит жесткая красная линия для запада", — подчеркнул он разницу в масштабе санкций, которые намного жестче санкций 2014 года.

Почему Владимир Путин развязал войну, разве он не понимал, что экономика России сильно пострадает? "Весь расчет, который мог быть сделан Россией, он все равно упирается в принятие решений западными странами. А конкретно по покупке углеводорода, их оплате, замораживании резервов РФ. Скорее всего, был расчет на то, что западные страны не смогут договориться, испугаются наносить экономический ущерб сами себе и проглотят очередную войну. Так ли это на самом деле? Я не знаю. Но уже сейчас можно сказать, что реакция западных стран сильно отличается от предыдущих реакций.

Однако эти страны умеют переживать экономические проблемы. Если страны решатся на эти шаги (прекратят покупку газа и нефти у России — RusDelfi), то они это пережить смогут. Что делать России без этой валютной выручки, это большой вопрос", — добавил российский финансист.

По его словам, Европа пострадает в борьбе санкций, а Америка нет. "Америка ничего не потеряет в санкционной войне. Европа потеряет, если прекратятся поставки газа. Будет дефицит энергоносителей, резкий рост цен на газ и нефть на мировом рынке и Европе.

"Я полагаю, если санкции будут всеобъемлющими, то экономических возможностей России хватит, может быть, на несколько месяцев, может, на полгода-год. После этого начнется катастрофа, как в конце 80-х годов. Возможно, у руководства России был серьезный расчет, что санкции такими не будут", — сказал Сергей Мовчан в интервью Ксении Собчак .

Выдавать валюту будет невозможно, переводить валюту между банками будет невозможно. Можно все конвертировать в рубли, но тогда на рынок выплывет огромное количество рублей, и мы получим трехзначную инфляцию. ЦБ будет думать, что делать", — считает эксперт.

Кто вкладывал в России в недвижимость получит очередные убытки, говорит Мовчан. "Теперь будут такие убытки, которые, возможно, на их поколении не исправятся. Чтобы рынок недвижимости рос, нужно платежеспособное население. Чтобы люди хотели покупать недвижимость. Представляете, сколько десятков тысяч людей покинут страну из-за этой ситуации в Украине? Мне звонят последние дни люди не переставая. Все спрашивают, как им перевести деньги, что делать, чтобы уехать. Как получить ВНЖ или гражданство", — признался житель Москвы.

Прогноз, где экономика России окажется через год

"У меня нет прогнозов. Риски можно посчитать, неопределенность посчитать нельзя. Мы в состоянии войны, в некотором смысле со всем цивилизованным миром. Я думаю, что рано или поздно Россия окажется правопреемником ситуации СССР в 70-х. Но только с более слабой экономикой и меньшей территорией. Это будет малый, слабый Советский союз с территорией одной России, который движется по тому же пути, как СССР в 70-80е.

Будет условная возможность сотрудничать со Средней Азией, там все-таки китайские интересы. Говорят, что в январе во время митингов в Казахстане было громкое кулуарное китайское заявление, что Россия не может оставить там свои войска. Естественно, Россия послушалась, потому что Китай — это не Украины. С ними нельзя шутить.

У Китая нет друзей. У Китая есть интересы, как мы знаем. Это они заявляют официально, не скрывая этого. Россия не друг для Китая, по мнению Китая, Россия — страна сателлит небольшого размера относительной полезности.

Китай будет прагматично получать от России сырье и ресурсы, не отдавая России ничего того, чего не вынужден будет отдать. Ничего лишнего. Чем больше Россия будет впадать в зависимость от Китая, тем больше он будет ее использовать. Невзирая на экономическое состояние страны.

Китай сейчас не будет поддерживать Россию, он будет ее использовать. Чем больше санкций, тем легче ее использовать, вот и все", — резюмировал эксперт.