Анализ: вторжение российских войск в Украину 24 февраля не оправдать даже российскими законами

Договоры РФ с ДНР и ЛНР вступили в силу уже после нападения России на Украину

На ”Официальном интернет-портале правовой информации” днем 28 февраля были выложены тексты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи РФ с Донецкой и Луганской народными республиками (архивные копии). Именно содержащимися в них положениями Путин обосновал вторжение на территорию Украины.

На портале публикуются эталонные тексты нормативных актов — законов, указов, распоряжений, постановлений, соглашений и договоров. Причем при публикации международных договоров прямо в заголовке уточняется, когда они были ратифицированы парламентом и отдельно — когда вступили в силу. Это разные моменты.

Ссылаясь на эти договоры, ратифицированные 22 февраля, Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. Проблема (одна из многих!) в том, что договоры РФ с ДНР и ЛНР вступили в силу только на следующий день, 25 февраля.

Россия юридически не имела никакого права начинать войну до вступления договоров с ЛНР и ДНР в силу

В телеобращении 24 февраля Путин (который очень любит апеллировать к необходимости действовать ”в рамках закона”) объяснил, почему у него есть право на ”проведение специальной военной операции”. И сослался как раз на заключенные договоры с ДНР и ЛНР, а также на 51 статью Устава ООН.

Точная цитата: "Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции."