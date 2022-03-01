Анализ: вторжение российских войск в Украину 24 февраля не оправдать даже российскими законами
Редакция Медузы аргументирует, почему вторжение РФ в Украину было незаконным. Коротко: Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля, сославшись на союзнические обязательства перед ДНР и ЛНР. Оказывается в тот день никакого союза еще не было — договоры о взаимопомощи вступили в силу только 25 февраля. То есть, с точки зрения международного права, у России в принципе не могло быть никаких формальных оснований для нападения на Украину.
Договоры РФ с ДНР и ЛНР вступили в силу уже после нападения России на Украину
На ”Официальном интернет-портале правовой информации” днем 28 февраля были выложены тексты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи РФ с Донецкой и Луганской народными республиками (архивные копии). Именно содержащимися в них положениями Путин обосновал вторжение на территорию Украины.
На портале публикуются эталонные тексты нормативных актов — законов, указов, распоряжений, постановлений, соглашений и договоров. Причем при публикации международных договоров прямо в заголовке уточняется, когда они были ратифицированы парламентом и отдельно — когда вступили в силу. Это разные моменты.
Ссылаясь на эти договоры, ратифицированные 22 февраля, Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. Проблема (одна из многих!) в том, что договоры РФ с ДНР и ЛНР вступили в силу только на следующий день, 25 февраля.
Россия юридически не имела никакого права начинать войну до вступления договоров с ЛНР и ДНР в силу
В телеобращении 24 февраля Путин (который очень любит апеллировать к необходимости действовать ”в рамках закона”) объяснил, почему у него есть право на ”проведение специальной военной операции”. И сослался как раз на заключенные договоры с ДНР и ЛНР, а также на 51 статью Устава ООН.
Точная цитата: "Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
В связи с этим в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции."
51-я статья Устава ООН действительно закрепляет право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Под ”коллективной самообороной” при этом понимается защита союзника, с которым страна договорились о взаимной помощи.
Ссылка на эту статью прописана в договорах с обеими ”народными республиками”. К этим статьям апеллировали главы ДНР и ЛНР, когда 22 февраля (в день ратификации договоров) попросили Путина помочь им в ”отражении военной агрессии” Украины.
Но пока такой договор не вступил в силу, он не дает сторонам права защищать друг друга — это просто текст на бумаге без какой либо юридической силы. А из публикации на ”Официальном интернет-портале правовой информации” прямо следует, что договоры вступили в силу только 25 февраля, когда война уже была в разгаре.
Фрагмент договора: "4 статья. Договаривающиеся Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН."
У Путина, возможно, была лазейка. Но он ей не воспользовался
Федеральный закон ”О международных договорах Российской Федерации” разрешает властям временно применять весь договор или его часть до вступления в силу в двух случаях:
если это предусмотрено текстом договора
если об этом была достигнута специальная договоренность со сторонами
Сами договоры России с ДНР и ЛНР не предусматривали такого ”досрочного” применения. Теоретически Путин и главы ”республик” могли договориться о нем ”каким-либо иным образом”. Но в таком случае закон требует, чтобы временно применяющийся международный договор был ”незамедлительно” размещен на ”Официальном интернет-портале правовой информации”. Такое требование существует с декабря 2012 года.
Вот где об этом говорится: "Статья 30. Официальное опубликование международных договоров Российской Федерации
2.1. Международный договор, который предусматривает до вступления в силу временное применение Российской Федерацией всего договора или его части либо договоренность о временном применении которого достигнута каким-либо иным образом (за исключением договоров межведомственного характера), незамедлительно подлежит по представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации официальному опубликованию в Бюллетене международных договоров и размещению (опубликованию) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)."
Но договоры России с ДНР и ЛНР были размещены на ”Официальном интернет-портале правовой информации” только 28 февраля — уже после официального вступления в силу. А значит, 24 февраля они наверняка не имели никакой юридической силы. И Путин незаконно напал на Украину даже по меркам российского законодательства.
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