Путина лишили черного пояса по тхэквондо
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) отозвала почетный черный пояс девятого дана у президента России Владимира Путина из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте федерации, передает Медуза.
Всемирная федерация тхэквондо на фоне российского вторжения в Украину решила отозвать почетный черный пояс девятого дана, присвоенный президенту России Владимиру Путину в ноябре 2013 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Федерация объявила, что на своих мероприятиях не будет вывешивать национальные флаги и включать гимны России и Беларуси, а также организовывать соревнования на территориях этих стран и признавать их результаты.
Ранее такие рекомендации всем международным спортивным федерациям дал Международный олимпийский комитет.
В свою очередь сам МОК выступил с новым призывом к спортивным федерациям — не разрешать выступать в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам и не приглашать на них официальных лиц этих стран.
Кроме того, комитет объявил, что отзывает олимпийские ордена у Путина, зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака.
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