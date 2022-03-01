Россия выплатит 5 млрд рублей ветеранам войны в Украине. Минобороны срочно написало новый закон

Проект поправок в закон "О ветеранах" подготовило Главное военно-политическое управление вооруженных сил минобороны РФ. Закон содержит перечень "государcтв, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ". Теперь в нем появится новая позиция "Специальная военная операция на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года". Ее участники получат статус ветеранов и право на "меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе"

На эти цели минобороны предлагает потратить в 2022 году 5,01 млрд. рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту

Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы.

В законе "О ветеранах" перечислены войны и боевые действия с участием СССР и России начиная от Гражданской войны в России 1918-1922 годов.

Законопроект о статусе ветеранов боев на Украине опубликован 28 февраля — уже на пятый день после их начала, а сумма годовых выплат пятикратно превышает предусмотренную последней внесенной в закон позицией "Выполнение специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики: с 30 сентября 2015 года". Но тогда правительство внесло поправку в Госдуму не так стремительно — почти через год после начала операции — в мае 2016 года. Выплаты ветеранам боевых действий в Сирии в том же году предполагались в размере 967,8 млн.