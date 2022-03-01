”Украинские партизаны их просто растерзают”. Военный эксперт дал расклад на тот случай, если Россия все-таки захватит Украину

Украинское сопротивление российскому вторжению продемонстрировало силу, которая удивила многих наблюдателей, но международный эксперт указал, что исторический прецедент не сулит Москве ничего хорошего, если ее силы не смогут быстро подчинить себе Украину при нынешнем количестве российских войск.

”Российская армия чрезмерно растянута и находится в шатком положении, если война в Украине превратится в затяжную войну”, — заявил Сет Джонс, вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

”Предполагая, что в Украине 150 000 российских солдат и население 44 миллиона человек, это соотношение сил составляет 3,4 солдата на 1000 человек. Вы не можете удержать территорию с такими цифрами”, — сказал Джонс.

Джонс сравнил нынешнее соотношение сил русских с оккупациями после предыдущих войн по всему миру, заявив, что у успешных оккупаций соотношение сил было ”просто астрономически выше”.

Например:

- Союзные войска, оккупировавшие Германию в 1945 г., насчитывали 89,3 военнослужащих на 1000 жителей.

- Силы НАТО в Боснии в 1995 г. насчитывали 17,5 военнослужащих на 1000 жителей.

- Силы НАТО в Косово в 2000 г. насчитывали от 19,3 до 1000 человек.

- А международные силы в Восточном Тиморе в 2000 году насчитывали от 9,8 до 1000 человек.

”Большое количество войск и полиции имеет решающее значение для установления элементарного правопорядка”, — сказал Джонс. ”На самом деле количества российских солдат в Украине недостаточно даже для того, чтобы долго удерживать какие-либо крупные города”.

И если российские оккупанты столкнутся с партизанской войной в случае падения украинского правительства, шансы будут не в пользу России, сказал он.

”Украинские партизаны их просто растерзают” - завершил свой пост Сет Джонс.