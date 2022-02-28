28.02.2022, 18:07
ФОТО | Украина подала заявку на вступление в Европейский союз
ФОТО: Телеграмм канал
Президент Украины Владимир Зеленский отправил заявку на вступление в Евросоюз.
Сегодня вечером Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз. Утром он призвал Евросоюз немедленно принять Украину в ЕС. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре", — заявил он.
До этого лидеры некоторых стран ЕС требовали принять Украину в Евросоюз в экспресс-режиме.
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