ФОТО | Украина подала заявку на вступление в Европейский союз

Сегодня вечером Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз. Утром он призвал Евросоюз немедленно принять Украину в ЕС. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре", — заявил он.

До этого лидеры некоторых стран ЕС требовали принять Украину в Евросоюз в экспресс-режиме.

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