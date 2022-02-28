Путин назвал три условия для прекращения войны с Украиной

Согласно сообщению Кремля, президент России сказал французскому президенту, что урегулирование с Украиной возможно только при ”безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности”:

— признание российского суверенитета над Крымом;

— демилитаризация и денацификация Украины;

— обеспечение нейтрального статуса Украины.

Макрон в телефонном разговоре с Путиным призвал защитить мирное население Украины и немедленно прекратить боевые действия.

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