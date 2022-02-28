Российским школьникам расскажут о том, что военная операция России в Украине нужна из-за "русофобии" и угроз ядерной войны

Русская служба Би-би-си приводит некоторые цитаты из этого документа, полученного ею от московских учителей.

Что сказано в методичке для 9-11 классов:

"К сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают всё, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы через три-четыре года, были втянуты в ее убийственные жернова"

Заокеанскими кураторами перед украинской властью, перед будущими поколениями была поставлена страшная задача — победа над Россией, победа любой ценой. Как говорят: "Бороться с Россией до последнего украинца".

"Восемь лет бомбили Донецкую и Луганскую области, не считаясь с жизнями детей и стариков, не жалея заводы, школы, дома, которые строили когда-то жители всего Советского Союза. За что? Только за то, что эти две области просили для себя ограниченной самостоятельности, причем внутри Украины. Луганчане и дончане хотели совсем немного: чтобы русский язык стал в их областях вторым государственным — наравне с украинским, и чтобы их регионы были наделены некоторыми самостоятельными управленческими функциями".

"Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия — оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически — обрушится на нашу страну. Никакой другой цели, кроме затягивания времени и подготовки к будущей войне, со стороны Украины не просматривалось. Через три, максимум через четыре года Россия столкнулась бы не просто с войной, а с войной на истребление и порабощение и, как прямо недавно заявил Владимир Зеленский, с использованием ядерного оружия. А такие возможности у Украины с учетом ее союзников, безусловно, есть".