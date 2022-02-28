В Беларуси прошел референдум по Конституции. Оппозиция: в условиях агрессии и войны свободный выбор невозможен(4)
"За" — 65,2%, явка — 78,6% — такие предварительные результаты референдума о внесении поправок в Конституцию Беларуси, состоявшегося 27 февраля, озвучил Центризбирком РБ. Учитывая политический кризис, который продолжается в стране уже полтора года, итоги голосования не стали неожиданными для наблюдателей. Сюрпризом оказалось другое: несмотря на непрекращающиеся репрессии, белорусы снова вышли на улицы, чтобы протестовать против войны и участия Беларуси в российском вторжении в Украину, пишет DW.
Правозащитники фиксировали нарушения с самого утра
В бюллетене для голосования на референдуме белорусам предлагалось ответить на один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".
Сам окончательный текст нового Основного закона опубликовали лишь за месяц до проведения референдума, среди основных изменений — придание Всебелорусскому народному собранию (ВНС) статуса конституционного органа, которому передается часть полномочий президента и контроль за принятием основных решений в стране. Основной день голосования начался довольно спокойно, если не считать большого количества силовиков, а также спецтехники на улицах белорусских городов.
Почти сразу же правозащитники заговорили о нарушениях: поучаствовать в референдуме приглашали умерших граждан, с урнами для голосования ходили по больницам, а в телеграм-канале белорусского парламента публиковались высказывания депутатов с одобрением предложенного проекта конституции, хотя по закону агитация в день голосования запрещена.
Война в Украине изменила стратегию демсил на референдуме
Первоначально белорусская оппозиция, которая в эту кампанию выступала объединившись в Оперативный штаб, призывала сограждан приходить в день референдума на участок и делать бюллетени недействительными, поставив крестики напротив обоих вариантов ответа — и "за", и "против" конституции. Однако российское вторжение в Украине, начавшееся 24 февраля, скорректировала этот план.
На утреннем брифинге лидер оппозиции Светлана Тихановская завила, что война в Украине является более важным вопросом, чем референдум по конституции, ведь это угрожает независимости Беларуси. Тихановская призвала избирателей собираться возле участков для голосования ровно в 14:00, чтобы большими очередями продемонстрировать протест против войны.
Кроме того, в отличие от президентских выборов августа 2020 года, оппозиция больше не призывала фотографировать бюллетень для голосования и присылать его на платформу "Голос" для альтернативного подсчета, поскольку это опасно для тех, кто так поступит.
Протесты возле участков, митинг у Генштаба и задержания
Откликнувшись на призыв оппозиции, около 14:00 у некоторых избирательных участков по всей стране стали выстраиваться очереди — в Минске, Гродно, Могилеве, Жодино, Заславле и других городах. Прямо перед участками белорусы скандировали "Нет войне", "Слава Украине", "Украина, мы с вами", а также белорусский лозунг протеста "Жыве Беларусь". У некоторых из них были в руках плакаты на антивоенную тематику, а также бело-красно-белые и украинские флаги. Позже часть протестовавших совершали небольшие марши.
Реагируя на активность белорусов, Светлана Тихановская предложила продолжить протест против участия Беларуси в войне, собравшись в 17:00 возле здания Генерального штаба в Минске. "Только офицеры сейчас могут принять это решение, только командование может остановить наши войска", — подчеркнула она. Судя по видео, размещенных независимыми масс-медиа, у Генштаба ненадолго смогли собраться несколько сот человек. А на улице Немига в центре Минска до самого вечера стояли люди, которых, сигналя, поддерживали проезжавшие мимо машины.
Силовики на возобновление протестов в стране ответили ожидаемо — по данным правозащитного центра "Весна", 27 февраля в Беларуси было задержано более 500 человек. В свою очередь, МВД на следующий день сообщило о задержании 800 человек. В основном людей задерживали рядом с избирательными участками и на них, особенно тех, у кого с собой были флаги и плакаты.
Оппозиция: В условиях агрессии и войны свободный выбор невозможен
И хотя демсилы на этот раз не просили белорусов фотографировать испорченные бюллетени, к вечеру в соцсетях стали появляться снимки таковых — помимо двух крестиков избиратели писали на них лозунги против войны в Украине. Оценивать результаты референдума на вечернем брифинге в оперативном штабе демсил не стали, пообещав опубликовать альтернативные данные по голосованию позже.
"Нас не удивило, что есть высокая явка. Досрочное голосование уже показало, что режим настроен ее нагло фальсифицировать — на досрочном процент явки был выше, чем на президентских выборах. Касательно результатов, мы продолжаем собирать информацию в "Голосе", есть фотографии, белорусы подтверждают свой голос онлайн — на сегодня мы можем говорить о 100 тысячах белорусов, которые сделали бюллетень недействительным. Но это не окончательная цифра", — рассказала представитель инициативы "Честные люди" Елена Живоглод.
По мнению члена Координационного совета Ольги Ковальковой, судя по полученной информации, белорусы не поддерживают изменения в конституцию, Александра Лукашенко и вторжение России в Украину: "Они (власти РБ. — Ред.) могут рисовать какие угодно протоколы — это не разрешает ни внутриполитический кризис, ни возникшую проблему потери суверенитета". Представитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык, оценивая для DW прошедший референдум, указал, что в условиях войны свободный выбор невозможен: "Что бы ни сказала ЦИК, объявленные результаты не могут отражать свободную волю граждан Беларуси".
Демсилы Беларуси призывают продолжать протест
В целом, по мнению представителей демсил, главный результат основного дня голосования на референдуме — это действия белорусов у избирательных участков. Восхитившись ими, Светлана Тихановская отметила, что белорусы победили страх и впервые за год вышли на улицы.
"Внутренняя сеть Белорусской железной дороги (БЖД) атакована киберпартизанами и движением "Супраціў", ее сервисы выведены из строя. Чтобы приостановить движение эшелонов к украинской границе, BYPOL с планом "Перамога" блокировали передвижение военной техники по железнодорожным путям. Диаспора провела акции протеста по всему миру и показала, что белорусы поддерживают украинцев", — перечислила успехи Тихановская.
И предложила согражданам не останавливаться, продолжать протест против вторжения России в Украину. Лидер оппозиции призвала белорусов собраться вечером в понедельник, 28 февраля, на привокзальных площадях городов страны, а также пытаться останавливать военных: "Наша задача — планомерно, день за днем останавливать инфраструктуру, которая помогает режиму поддерживать войну; как работу некоторых предприятий, так и транспортное сообщение".
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