В Беларуси прошел референдум по Конституции. Оппозиция: в условиях агрессии и войны свободный выбор невозможен

Кроме того, в отличие от президентских выборов августа 2020 года, оппозиция больше не призывала фотографировать бюллетень для голосования и присылать его на платформу "Голос" для альтернативного подсчета, поскольку это опасно для тех, кто так поступит.

На утреннем брифинге лидер оппозиции Светлана Тихановская завила, что война в Украине является более важным вопросом, чем референдум по конституции, ведь это угрожает независимости Беларуси. Тихановская призвала избирателей собираться возле участков для голосования ровно в 14:00, чтобы большими очередями продемонстрировать протест против войны.

Первоначально белорусская оппозиция, которая в эту кампанию выступала объединившись в Оперативный штаб, призывала сограждан приходить в день референдума на участок и делать бюллетени недействительными, поставив крестики напротив обоих вариантов ответа — и "за", и "против" конституции. Однако российское вторжение в Украине, начавшееся 24 февраля, скорректировала этот план.

Почти сразу же правозащитники заговорили о нарушениях: поучаствовать в референдуме приглашали умерших граждан, с урнами для голосования ходили по больницам, а в телеграм-канале белорусского парламента публиковались высказывания депутатов с одобрением предложенного проекта конституции, хотя по закону агитация в день голосования запрещена.

Сам окончательный текст нового Основного закона опубликовали лишь за месяц до проведения референдума, среди основных изменений — придание Всебелорусскому народному собранию (ВНС) статуса конституционного органа, которому передается часть полномочий президента и контроль за принятием основных решений в стране. Основной день голосования начался довольно спокойно, если не считать большого количества силовиков, а также спецтехники на улицах белорусских городов.

В бюллетене для голосования на референдуме белорусам предлагалось ответить на один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь ?".

Протесты возле участков, митинг у Генштаба и задержания

Откликнувшись на призыв оппозиции, около 14:00 у некоторых избирательных участков по всей стране стали выстраиваться очереди — в Минске, Гродно, Могилеве, Жодино, Заславле и других городах. Прямо перед участками белорусы скандировали "Нет войне", "Слава Украине", "Украина, мы с вами", а также белорусский лозунг протеста "Жыве Беларусь". У некоторых из них были в руках плакаты на антивоенную тематику, а также бело-красно-белые и украинские флаги. Позже часть протестовавших совершали небольшие марши.

Реагируя на активность белорусов, Светлана Тихановская предложила продолжить протест против участия Беларуси в войне, собравшись в 17:00 возле здания Генерального штаба в Минске. "Только офицеры сейчас могут принять это решение, только командование может остановить наши войска", — подчеркнула она. Судя по видео, размещенных независимыми масс-медиа, у Генштаба ненадолго смогли собраться несколько сот человек. А на улице Немига в центре Минска до самого вечера стояли люди, которых, сигналя, поддерживали проезжавшие мимо машины.

Силовики на возобновление протестов в стране ответили ожидаемо — по данным правозащитного центра "Весна", 27 февраля в Беларуси было задержано более 500 человек. В свою очередь, МВД на следующий день сообщило о задержании 800 человек. В основном людей задерживали рядом с избирательными участками и на них, особенно тех, у кого с собой были флаги и плакаты.

Оппозиция: В условиях агрессии и войны свободный выбор невозможен

И хотя демсилы на этот раз не просили белорусов фотографировать испорченные бюллетени, к вечеру в соцсетях стали появляться снимки таковых — помимо двух крестиков избиратели писали на них лозунги против войны в Украине. Оценивать результаты референдума на вечернем брифинге в оперативном штабе демсил не стали, пообещав опубликовать альтернативные данные по голосованию позже.