ОПРОС | Исторический поворот: большинство финнов поддерживает вступление в НАТО

Такие образом, вторжение России в Украину привело к историческому изменению в рейтинге. Раньше большинство финнов противилось членству в альянсе.

Опрос проводился на прошлой неделе одновременно с тем, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сбор информации начался 23 февраля, то есть за день до начала агрессии, и закончился 25 февраля.

В опросе приняло участие 1382 респондента в возрасте от 18 до 80 лет.

Согласно опросу газеты Helsingin Sanomat, проведенному в этом месяце до войны в Украине, 43 % жителей Финляндии готовы были поддержать вступление в НАТО, если президент и премьер-министр будут считать это соответствующим интересам страны.

Согласно опросу, проведенному изданием Maaseudun Tulevaisuus в начале февраля, 45% опрошенных поддержали бы присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу, если бы такие рекомендации вынесло государственное руководство.

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