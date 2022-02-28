Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Что это значит?

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, — сказал Путин. — Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Как передает агентство РИА Новости, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение президента о переводе сил сдерживания на особый режим боевого дежурства последовало, в частности, после заявлений главы МИД Великобритании.

"Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях и столкновениях между НАТО и РФ. Считаем такие высказывания абсолютно неприемлемыми. Я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", — сказал Песков журналистам (цитата по Интерфаксу).

Какое именно высказывание главы Форин офиса Лиз Трасс имел в виду Песков, неизвестно, однако накануне в интервью Би-би-си она сказала, что если кто-то из британцев хочет откликнуться на призыв президента Зеленского приехать воевать добровольно, в частном порядке, то эти люди вправе принять такое решение. При этом отправлять на Украину своих солдат для участия в боевых действиях Британия не намерена.

Многие восприняли слова Путина как угрозу применения ядерного оружия. Отвечаем на вопросы, которые, возможно, могли возникнуть в связи с заявлением российского президента.

Что такое силы сдерживания?

