Учитель удивляется: как у нас до сих пор встречаются школы, где руководство не поддерживает обучение основам предпринимательства?
Что мотивирует молодежь в обучении основам предпринимательства?
Урмас Персидский: Я считаю, что учеников мотивирует растущий интерес к предпринимательству. Создание ученической фирмы в Тартуской гимназии им. Кристьяна Яака Петерсона было частью обучения предпринимательству с момента основания школы. Речь идет о факультативном учебном предмете, который набирает все большую популярность: в 2014 году мы начали с одной ученической фирмы, а сегодня их уже 14. Безусловно, важны также достижения наших ученических фирм в соревнованиях и обмен опытом членов предыдущих ученических фирм с более молодыми. Ученические фирмы обычно создаются с большим запалом, но при возникновении первых трудностей мотивация может снизиться. Здесь важную роль в поддержании мотивации играет учитель.
Эльбе Метсаталу: создавая мини-фирмы с учениками 5-х классов, я на своем опыте убедилась, что им интересно, когда они получают знания как бы между прочим, через различные занятия и в игровой форме. Чем старше становятся ученики, тем сложнее становится обучение, но жизненный подход, самостоятельное обучение и эксперименты помогают сохранить интерес и понять тему. Например, создавая мини-фирму в основной школе, вы должны действовать не только в школе, но и в более широком плане: участвовать в ярмарках общин и ярмарках ученических фирм Эстонии, создавать сайт или интернет-магазин для своей фирмы, смело общаться с покупателями. Кроме желания получить прибыль в мини-фирме, молодежь интересуют темы финансовой грамотности более широко. Они желают знать, как экономить карманные деньги и понимать семейный бюджет, но для них также представляет интерес варианты инвестирования и зарабатывания денег.
Когда ученическая фирма создается в гимназии, ученики уже получают очень правдоподобное представление о предпринимательстве, потому что осуществляется весь бизнес-процесс, от создания предприятия до его реализации и ликвидации фирмы. Студенты – это собственники, которых вдохновляет желание получить прибыль. Они инвестируют в свою фирму, производят, продают, ведут финансовый учет и в большинстве получают также прибыль, в то же время они учатся экологичному и ответственному предпринимательству. Они также часто жертвуют часть прибыли на решение какой-нибудь общественной проблемы. Разве это не интересный способ обучения?
Выделяется ли как-то молодежь, прошедшая обучение основам предпринимательства, по сравнению с другими? Каковы их сильные стороны?
Урмас: Внешне большой разницы не видно, но в ситуациях, когда нужно что-то организовать или руководить, ученики, которые соприкасались с обучением предпринимательству, более успешны. Обучение предпринимательству развивает навык самоанализа — ученик лучше узнает себя и учится оценивать пределы своих возможностей, и мне кажется, что эти ученики также лучше знают, чего они хотят от жизни. Есть ученики, которые, еще сидя за партой в гимназии, открывают по-настоящему свое предприятие или ставят перед собой цель достичь финансовой свободы. Ученики, прошедшие обучение основам предпринимательства, смелее и увереннее, лучше общаются, они в состоянии видеть и оценивать риски и умеют планировать время. Как маленькой стране, нам нужна предприимчивая молодежь, которая видит в жизни скорее возможности, чем трудности и способна создавать новую ценность. Целью обучения основам предпринимательства является не обучить предпринимателей, а именно развить предприимчивость.
Эльбе: Безусловно, ученики, получившие предпринимательский опыт в начальной школе, на шажочек впереди других. Ученики с предыдущим положительным опытом более мотивированы и хотят быть лучше, чем их конкуренты, заставляют команду работать над достижением цели и часто оказываются на соревнованиях мини-фирм или ученических фирм. Я думаю, что ключом к любому виду обучения является действие, создание возможностей для учеников, чтобы реализовывать свои желания и идеи. Также увязка обучения с повседневной жизнью, с собственными потребностями и проблемами учеников, чтобы они чувствовали развитие и полезные изменения.
Хорошим примером этого является изоляция во время коронавируса год назад, когда предпринимательству нужно было учить через экран, а соревнования между мини-фирмами проводились виртуально. В Таллиннской школе №21 у меня в классе была мини-фирма сообразительных, но очень скромных мальчиков. Фирма потерпела поражение, когда лидер и самый и самый разговорчивый мальчик не смог продавать на ярмарке из-за спортивной травмы. До тех пор все остальные надеялись на него, но теперь им пришлось самим общаться с клиентами. Первой реакцией был страх – они не могут, не осмеливаются, не хотят. Но они преодолели себя, и продажа прошла успешно. Они также удивили меня, когда в последнюю минуту решили принять участие в финальном туре и заняли второе место. Потом все молодые люди признались, что в процессе узнали много нового именно о себе и радовались победе над собой! Эта и многие другие истории показывают, что студенты открывают очень многое в обучении основам предпринимательства, если создать для них возможности. Всегда есть лидеры, которые берут на себя руководящую роль, но постоянная работа единой командой в фирме также поддерживает других, привлекает принимать участие и испытывать самих себя.
Кто играет ключевую роль в том, чтобы обучение основам предпринимательства достигло бы каждую школу?
Эльбе: Я преподавала экономику на протяжении многих лет и руководила мини-фирмами и ученическими фирмами в шести школах. Проще всего заставить блестеть глаза у тех учеников, которых мотивирует опыт сверстников и школьные уроки, проходящие другим образом. На свою сторону стоит привлечь коллег и руководство школы. Именно отношение и поддержка руководства является ключевым вопросом того, как продвигать обучение предпринимательству в школах. На самом деле, я не понимаю, как до сих пор встречаются такие школы и руководители школ, которые игнорируют или не поддерживают обучение предпринимательству в своей школе. Так как я сама также обучаю учителей предпринимательства, я часто вижу, как учителя, с блестящими глазами и полные желания, хотели бы начать обучение предпринимательству в своей школе, но через несколько лет выясняется, что они так и не приступили к работе, условия не созданы или им равнодушно говорят: если так сильно хочешь, создай бесплатный кружок по интересам.
Мне посчастливилось работать в школах, где школьные руководители доверяли мне, давали мне много пространства для действий и принятия решений и находили возможности. С каждым годом интерес возрастает, потому что ученики делятся своим положительным опытом с последующими классами. Понимают, что начинать в гимназии уже поздно, и поэтому обучение основам экономики и предпринимательства все больше распространяется в классах основной школы. Теперь родители уже сами хотят отдать ребенка в класс, где есть обучение основам предпринимательства, но мы стараемся предложить такой опыт всем ступеням обучения.
Как родители могут поддержать обучение основам предпринимательства?
Урмас: Один из хороших способов — самим придти в школу и рассказать о своем опыте. Встреча с реальными предпринимателями прямо на уроке всегда мотивирует студентов. Приветствуются также приглашения посетить то или иное предприятие. Для ученических фирм часто было проблемой найти точки сбыта своей продукции. На данный момент для этого используются ярмарки ученических фирм или интернет-магазины. Было бы здорово, если бы у учеников была возможность продавать свою продукцию и в магазинах. Здесь сотрудничество с предприятиями могло бы быть лучше.
Эльбе: Помню, как один родитель, видя подготовку своего сына и его друзей к ярмарке и слушая, как они деловито обсуждают себестоимость продукции, ее реализационную цену и прибыль, понял, что все-таки там на уроках экономики они действительно приобретают необходимые в жизни навыки. Раньше у него было впечатление, что там, вероятно, мало чему учат, домашнего задания не задают и, по рассказам мальчика, больше играют. В своем обучении я стараюсь давать такое домашнее задание, где студент должен обсудить экономические вопросы и свое домашнее хозяйство вместе со своими родителями, иногда также спросить совета у родителей. Если они принесут полученные знания о защите прав потребителей или инвестировании домой, это может стать полезным опытом и для родителей. Ученики очень гордятся тем, что «яйцо учит курицу».
Я вижу именно в начальной школе в ходе обучения предпринимательству, как много родителей вносят вклад, мотивируют и помогают, чтобы первый предпринимательский опыт в жизни молодежи был успешным. Они ходят на ярмарки, покупают изделия, сделанные детьми и их друзьями, но и с интересом наблюдают издалека, как ребенок справляется с продажей и общением. Это и есть настоящая жизнь.
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры Edu ja Tegu поддерживает школы при внедрении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при присоединении к образовательной программе Ettevõtlik Kool и ученических фирм Junior Achievement Eesti. Программа Edu ja Tegu реализуется Департаментом по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробную информацию можно найти на www.ettevõtlusõpe.ee.