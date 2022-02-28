Учитель удивляется: как у нас до сих пор встречаются школы, где руководство не поддерживает обучение основам предпринимательства?

Урмас: Внешне большой разницы не видно, но в ситуациях, когда нужно что-то организовать или руководить, ученики, которые соприкасались с обучением предпринимательству, более успешны. Обучение предпринимательству развивает навык самоанализа — ученик лучше узнает себя и учится оценивать пределы своих возможностей, и мне кажется, что эти ученики также лучше знают, чего они хотят от жизни. Есть ученики, которые, еще сидя за партой в гимназии, открывают по-настоящему свое предприятие или ставят перед собой цель достичь финансовой свободы. Ученики, прошедшие обучение основам предпринимательства, смелее и увереннее, лучше общаются, они в состоянии видеть и оценивать риски и умеют планировать время. Как маленькой стране, нам нужна предприимчивая молодежь, которая видит в жизни скорее возможности, чем трудности и способна создавать новую ценность. Целью обучения основам предпринимательства является не обучить предпринимателей, а именно развить предприимчивость.

Эльбе: Безусловно, ученики, получившие предпринимательский опыт в начальной школе, на шажочек впереди других. Ученики с предыдущим положительным опытом более мотивированы и хотят быть лучше, чем их конкуренты, заставляют команду работать над достижением цели и часто оказываются на соревнованиях мини-фирм или ученических фирм. Я думаю, что ключом к любому виду обучения является действие, создание возможностей для учеников, чтобы реализовывать свои желания и идеи. Также увязка обучения с повседневной жизнью, с собственными потребностями и проблемами учеников, чтобы они чувствовали развитие и полезные изменения.

Хорошим примером этого является изоляция во время коронавируса год назад, когда предпринимательству нужно было учить через экран, а соревнования между мини-фирмами проводились виртуально. В Таллиннской школе №21 у меня в классе была мини-фирма сообразительных, но очень скромных мальчиков. Фирма потерпела поражение, когда лидер и самый и самый разговорчивый мальчик не смог продавать на ярмарке из-за спортивной травмы. До тех пор все остальные надеялись на него, но теперь им пришлось самим общаться с клиентами. Первой реакцией был страх – они не могут, не осмеливаются, не хотят. Но они преодолели себя, и продажа прошла успешно. Они также удивили меня, когда в последнюю минуту решили принять участие в финальном туре и заняли второе место. Потом все молодые люди признались, что в процессе узнали много нового именно о себе и радовались победе над собой! Эта и многие другие истории показывают, что студенты открывают очень многое в обучении основам предпринимательства, если создать для них возможности. Всегда есть лидеры, которые берут на себя руководящую роль, но постоянная работа единой командой в фирме также поддерживает других, привлекает принимать участие и испытывать самих себя.