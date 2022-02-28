Латвийский депутат: Путину докладывали, что Киев возьмут за сутки. На деле — массовая оборона и четырёхзначные цифры погибших российских военных

В условиях "управляемой демократии" никто не решается сказать начальнику правду (а кто пытается — теряет кресло, и, возможно, не только). Говорят то, что начальство хочет услышать. Даже если начальник явно теряет адекватность. В результате представление о ситуации у ЛПР (лица, принимающего решение) становится всё более далёким от реальности.

Путину докладывали, что украинский народ стонет под сапогом ”хунты” и ждёт не дождётся освободителей. Что его там с цветами ждут, что никакого сопротивления не будет, что "шайку наркоманов" сами украинцы прогонят, за сутки Киев возьмём и домой поедем — потому и операция планировалась как блицкриг. А вместо этого — жёсткая, эффективная и массовая оборона, четырёхзначные цифры погибших и пленных российских военных…

Путину докладывали, что россияне полностью поддерживают благие цели интервенции — кроме кучки ”нацпредателей”. Поэтому даже не озаботились сколько-нибудь серьёзным пиарным обеспечением военной агрессии (чёткий анализ дала Екатерина Шульман). Оказалось, что никакого ”крымского консенсуса” и близко нет. Протесты против войны более активные и массовые, чем ожидалось, и отнюдь не только в Москве и Петербурге. Даже большинство депутатов, единогласно проштамповавших решение о начале войны, предпочитают отмалчиваться, а двое (оба из КПРФ) даже открыто высказались против войны.

Путину не сказали, что жертв среди российских солдат будет много. И до сих по не решаются сказать. После первого дня полномасштабных активных боевых действий Министерство обороны заявило, что жертв нет. И сейчас количество жертв не обнародовано. Согласно украинским источникам, их количество уже превысило 4000, а российское МО молчит… Впрочем, в советской традиции человеческие жизни никогда не считались особой ценностью, так что к этому ”начальство” может отнестись довольно равнодушно.