6 рекомендаций, как сделать покупки в Lidl максимально удобными
Как просто и удобно делать покупки в Lidl, экономя при этом время и деньги? Предлагаем Вашему вниманию 6 советов, на что следует обратить особое внимание, чтобы делать покупки в Lidl действительно с удовольствием.
1. Доступность
Во все магазины Lidl можно легко добраться на общественном транспорте, на велосипеде или на машине. У каждого магазина есть парковка с широкими парковочными местами. Здесь также заботятся о семьях и людях с особыми потребностями – на всех парковках для них предусмотрены специально обозначенные парковочные места. Кроме того, рядом с магазинами есть безопасные места для парковки велосипедов и места, где можно оставить четвероногих друзей, пока их владельцы совершают покупки.
2. Удобство – магазины имеют ясную и простую планировку
Для того, чтобы покупателям было легче ориентироваться в магазине, над всеми полками есть хорошо заметные указатели, которые указывают на различные категории товаров и текущие специальные предложения. Все магазины Lidl очень похожи – если Вы уже делали покупки в одном из наших магазинов, то в следующий раз Вы в любом другом магазине Lidl будете знать, где находится та или иная категория товаров. Это экономит Ваше время и повышает комфорт, избавляя от необходимости искать нужные товары.
3. Тележку для покупок берите всегда у входа
Мы заботимся о том, чтобы покупателям не приходилось держать в руках тяжелые корзины для покупок. Lidl представляет в Эстонии новую концепцию совершения покупок, полностью отказываясь от корзин и предлагая покупателям тележки четырёх различных типов. В распоряжении наших клиентов большие и маленькие тележки, а также тележки с детским сидением и тележки для людей с особыми потребностями, в том числе, для передвигающихся в кресле-коляске.
Обратите внимание, это важно:
- Всегда берите тележку для покупок у входа в магазин.
- Бесплатные жетоны для тележек спрашивайте в кассе.
4. Не переплачивайте – обращайте внимание на знаки специальных предложений Lidl
Чтобы пользоваться специальными предложениями Lidl, обращайте внимание на знаки наших кампаний и специальных предложений:
- оранжевые баннеры «Kampaania!» обозначают особенно хорошие предложения кампании, которые действуют в течение определённого периода;
- под белыми баннерами «Pakkumine!» предлагаются потребительские товары по льготным ценам, которые действуют в течение короткого периода, при этом количество товара ограничено;
- зелёный баннер «Bio!» обозначает товары, имеющие эко-сертификат и снабженные логотипом эко-продуктов Европейского Союза
5. Ценники всегда располагаются над товаром!
В магазинах Lidl очень привлекательные цены, а ценники всегда расположены над товаром. Это важная деталь, которая отличается от обычной практики в Эстонии, мы привыкли, что ценники в основном находится под товаром. Так что, не путайте цены – смотрите выше! В Lidl ценник всегда расположен над товаром.
6. Очереди в кассах движутся очень быстро
Каждое посещение магазина Lidl заканчивается в кассе. Наша цель – обеспечить клиентам возможность делать покупки удобно, быстро и с удовольствием. Поэтому у нас никому не придётся стоять в длинных очередях у кассы. Во всех магазинах Lidl по 11 касс и высокопрофессиональный, хорошо обученный персонал, способный обрабатывать до 40 товаров в минуту. Плюсом также являются и наши современные кассовые сканеры с 6 различными зонами. Международные стандарты обслуживания клиентов Lidl предусматривают открытие новой кассы, если в очереди более 3 покупателей. Об открытии каждой новой кассы оповещает специальный звуковой сигнал, при этом цвет номера кассы меняется с красного на зеленый.