6 рекомендаций, как сделать покупки в Lidl максимально удобными

Как просто и удобно делать покупки в Lidl, экономя при этом время и деньги? Предлагаем Вашему вниманию 6 советов, на что следует обратить особое внимание, чтобы делать покупки в Lidl действительно с удовольствием.

1. Доступность

Во все магазины Lidl можно легко добраться на общественном транспорте, на велосипеде или на машине. У каждого магазина есть парковка с широкими парковочными местами. Здесь также заботятся о семьях и людях с особыми потребностями – на всех парковках для них предусмотрены специально обозначенные парковочные места. Кроме того, рядом с магазинами есть безопасные места для парковки велосипедов и места, где можно оставить четвероногих друзей, пока их владельцы совершают покупки.

2. Удобство – магазины имеют ясную и простую планировку

Для того, чтобы покупателям было легче ориентироваться в магазине, над всеми полками есть хорошо заметные указатели, которые указывают на различные категории товаров и текущие специальные предложения. Все магазины Lidl очень похожи – если Вы уже делали покупки в одном из наших магазинов, то в следующий раз Вы в любом другом магазине Lidl будете знать, где находится та или иная категория товаров. Это экономит Ваше время и повышает комфорт, избавляя от необходимости искать нужные товары.

3. Тележку для покупок берите всегда у входа

Мы заботимся о том, чтобы покупателям не приходилось держать в руках тяжелые корзины для покупок. Lidl представляет в Эстонии новую концепцию совершения покупок, полностью отказываясь от корзин и предлагая покупателям тележки четырёх различных типов. В распоряжении наших клиентов большие и маленькие тележки, а также тележки с детским сидением и тележки для людей с особыми потребностями, в том числе, для передвигающихся в кресле-коляске.

Обратите внимание, это важно:

Всегда берите тележку для покупок у входа в магазин.

Бесплатные жетоны для тележек спрашивайте в кассе.

4. Не переплачивайте – обращайте внимание на знаки специальных предложений Lidl