За рубежом
28.02.2022, 12:25

ВИДЕО | Начались переговоры Киева и Москвы. Делегации встретились в Беларуси

 

В Гомельской области в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять начались переговоры между российской и украинской делегациями, пишет "Медуза".

Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации президента.

В составе украинской делегации — глава фракции правящей партии ”Слуга народа” в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщили в офисе Зеленского, ключевым вопросом переговоров являются ”немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”.

”Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон”, — заявил в свою очередь Мединский.

RusDelfi
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