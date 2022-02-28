ВИДЕО | Начались переговоры Киева и Москвы. Делегации встретились в Беларуси
В Гомельской области в районе украинско-белорусской границы в резиденции на берегу реки Припять начались переговоры между российской и украинской делегациями, пишет "Медуза".
Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации президента.
В составе украинской делегации — глава фракции правящей партии ”Слуга народа” в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как сообщили в офисе Зеленского, ключевым вопросом переговоров являются ”немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”.
”Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон”, — заявил в свою очередь Мединский.