ВИДЕО | Начались переговоры Киева и Москвы. Делегации встретились в Беларуси

Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский . Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации президента.

Как сообщили в офисе Зеленского, ключевым вопросом переговоров являются ”немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины”.

”Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон”, — заявил в свою очередь Мединский.