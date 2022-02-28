"Война на Донбассе идет 8 лет" и "Спасаем от нацистов": почему сторонники вторжения и Путина ошибаются
”Разве российская армия не наносит удары только по военным объектам?”
К сожалению, нет. Несмотря на постоянные заверения представителей власти и министерства обороны в обратном, российские снаряды все эти дни постоянно попадают в жилые кварталы, и уже попадали в больницы и детские сады. 25 февраля баллистическая ракета разорвалась у больницы в городе Угледар Донецкой области. В тот же день в городе Ахтырка Сумской области баллистическая ракета попала в детский сад. Неудивительно, что новорожденных в госпитале в Днепре медсестры вынуждены укрывать от ракетных обстрелов в подвалах. За день до этого в городе Чугуев Харьковской области российские снаряды разнесли жилой квартал. 26 февраля, обстреляны жилые дома в Чернигове. Это происходит не только в приграничных районах или на юго-востоке, но и в столице.
Мы знаем это как от множества очевидцев и фотографов, снимающих происходящее (так и от независимых правозащитных и расследовательских организаций. Также мы знаем это от наших друзей и родственников, находящихся сейчас в Украине. Многим из них страшно, они рассказывают, что проводят часть дня в бомбоубежищах и слышат выстрелы. Мы верим этим людям, и призываем тоже говорить с близкими по ту сторону границы, если они там есть. Это не просто часть обычных военных действий, а нарушение законов военного времени, то есть это то, что называется военными преступлениями.
”А Донбассу не было страшно 8 лет? О них остальные украинцы думали все эти годы?”
Прежде всего нам нужно отказаться от того, чтобы говорить про всех жителей Украины как про единого агента, который либо что-то делал, либо не делал. Все эти годы люди в Украине занимали разные позиции по отношению к войне на Донбассе. Одни голосовали за более бескомпромиссно настроенных кандидатов и партии, другие — за дипломатию. Программа нынешнего президента, за которого проголосовало большинство на выборах в 2019, году была направлена на мирное урегулирование, обмен пленными и отведение вооружений.
Кто-то годами принимал беженцев с Донбасса в других областях Украины и помогал им. Согласно отчетам ООН, более миллиона человек из Донецкой и Луганской областей Украины в 2014–16 годах вынужденно переселились в другие регионы Украины. В 2016 году было создано Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины — с целью координировать поселение, помощь и трудоустройство пострадавшим от военных действий на Донбассе. Были и те, кто создавали проекты помощи тем, кто остался на Донбассе: Донбасс SOS, Восток СОС, Країна вільних людей, Пролиска.
При этом у процесса мирного разрешения противоречий есть главное препятствие — линия фронта. Когда над Донбассом летают снаряды, неудивительно, что многие из местных жителей хотят, чтобы кто угодно пришел и остановил происходящее войсками. Когда в конституции Украины Донбасс закреплен как часть ее территории, хотя на самом деле контролируется войсками ”ЛДНР” и России, логично ожидать, что внутренний диалог в украинском обществе будет включать в себя тех, кто будет считать, что у правительства есть мандат на возвращение Донбасса военным путем.
Страшно ли было Донбассу 8 лет? Сейчас мы как граждане России должны спросить у себя самих о роли нашей страны в этих событиях.
Российская Федерация много лет помогает ”ЛДНР” как ресурсами, так и войскам, а значит, уже является участницей конфликта и занимает конкретную сторону. Значит, мы должны спросить себя, как наша страна могла бы помочь прекратить огонь на Донбассе как можно скорее? Россия — сторона конфликта на Донбассе, но это никак не делает ее полноправной участницей внутреннего политического процесса в Украине. Как она могла бы решать этот конфликт, а не менять политический режим всей Украины военным вторжением?
И если бы власть в России была демократической и мы могли бы через настоящих представителей влиять и на дипломатический процесс, и на действия войск, и на расходование ресурсов, какие действия мы бы проводили? Напротив, пока Россией правит президент, которого сейчас интересует реализация своих геополитических амбиций (на что он прямо указывает заявлениями о ”рисках для России” и о том, что суверенитет Украины — историческая ошибка Ленина), он будет приоритизировать эти задачи над всеми прочими, включая мир на Донбассе. Настоящий вопрос: что будет, если прекратить решать задачи Путина вместо проблем Донбасса?
”Путин хочет закончить эту войну, которая длится 8 лет”
Путин и другие представители российской власти постоянно заявляли, что Россия — не участница военных действий на Донбассе. Значит, с его собственной точки зрения, он объявил войну, а не заканчивает ее.
На самом деле российская армия уже в 2014 году сражалась с украинской на украинской территории — например, под Иловайском. Война идет 8 лет.
Закончить войну — отличная цель. Однако она не объясняет, зачем оккупировать другую страну и стремиться взять под контроль ее политические институты. А Путин уже не раз поставил вопрос именно так — например, 25 февраля, когда попытался убедить украинских военных совершить военный переворот: ”Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ”.
”Разве мы не спасаем Украину и Россию от неонацистов?”
Кто мониторит фашистскую активность в обществе, причем скрупулезнее всех? Антифашисты. Именно антифашистские объединения систематически сопротивляются фашистским и неонацистским организациям. Украинские антифашисты регулярно заявляют, что путинская пропаганда крайне преувеличивает влияние ультраправых на украинское общество и государство. Антифашисты не стали бы преуменьшать степень ”нацификации”. Если российская власть и государственные медиа оценивают ее выше, чем это делают антифашисты — которые находятся в стране и контексте — это ясный знак, что врут именно первые. Также антифашисты заявляли, что будут сражаться против российского вторжения на стороне армии Украины — очевидно, они не считают ее фашистской.
Существуют неонацистские боевые группы, которые действуют против украинских сил и на стороне ”ЛДНР” и армии России, а их представители в течение последних лет встречались с Путиным. Примеры таких образований — отряды ”Русич” и ”Ратибор”. Историк и политолог Вячеслав Лихачев, исследуя (и признавая) роль неонацистов с обеих сторон конфликта писал: ”члены ультраправых групп сыграли гораздо большую роль с российской стороны конфликта чем с украинской”.
Известная своими националистическими взглядами партия ”Правый Сектор” не получила ни одного места в действующей Верховной Раде. В предвыборной программе Зеленского, за которого проголосовали 73% избирателей при явке 61,37%, почти 13,5 млн человек, не было ни единого националистического лозунга. Зато был такой: ”Надо объединяться всем, кто независимо от пола, языка, веры, национальности просто ЛЮБИТ УКРАИНУ!”
Наконец, агрессию России осуждают Талибан, европейские государства, Израиль — очень пестрая палитра политических сил. В России на антивоенном митинге была задержана ленинградская блокадница. Люди и нации, действительно пострадавшие от нацизма, не на стороне Путина.