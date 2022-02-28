"Война на Донбассе идет 8 лет" и "Спасаем от нацистов": почему сторонники вторжения и Путина ошибаются

”Разве российская армия не наносит удары только по военным объектам?”



К сожалению, нет. Несмотря на постоянные заверения представителей власти и министерства обороны в обратном, российские снаряды все эти дни постоянно попадают в жилые кварталы, и уже попадали в больницы и детские сады. 25 февраля баллистическая ракета разорвалась у больницы в городе Угледар Донецкой области. В тот же день в городе Ахтырка Сумской области баллистическая ракета попала в детский сад. Неудивительно, что новорожденных в госпитале в Днепре медсестры вынуждены укрывать от ракетных обстрелов в подвалах. За день до этого в городе Чугуев Харьковской области российские снаряды разнесли жилой квартал. 26 февраля, обстреляны жилые дома в Чернигове. Это происходит не только в приграничных районах или на юго-востоке, но и в столице.

Мы знаем это как от множества очевидцев и фотографов, снимающих происходящее (так и от независимых правозащитных и расследовательских организаций. Также мы знаем это от наших друзей и родственников, находящихся сейчас в Украине. Многим из них страшно, они рассказывают, что проводят часть дня в бомбоубежищах и слышат выстрелы. Мы верим этим людям, и призываем тоже говорить с близкими по ту сторону границы, если они там есть. Это не просто часть обычных военных действий, а нарушение законов военного времени, то есть это то, что называется военными преступлениями.

”А Донбассу не было страшно 8 лет? О них остальные украинцы думали все эти годы?”



Прежде всего нам нужно отказаться от того, чтобы говорить про всех жителей Украины как про единого агента, который либо что-то делал, либо не делал. Все эти годы люди в Украине занимали разные позиции по отношению к войне на Донбассе. Одни голосовали за более бескомпромиссно настроенных кандидатов и партии, другие — за дипломатию. Программа нынешнего президента, за которого проголосовало большинство на выборах в 2019, году была направлена на мирное урегулирование, обмен пленными и отведение вооружений.