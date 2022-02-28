Запад хочет заморозить резервы ЦБ РФ: что будет дальше и как к этому подготовиться

Что случилось

27 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Запада заблокируют часть финансовых резервов Банка России.

”Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены, поскольку они находятся в банках стран G7. Эта мера сильно затронет финансовую систему России”, — сказал Боррель.

Такое решение принято как новая санкция в отношении России, которая с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине.

Сколько золота у ЦБ

На 1 февраля 2022 года золотовалютные резервы ЦБ РФ составляли 630 млрд долларов. В структуре резервов — четыре части:

468 млрд — иностранная валюта, которую будут замораживать;

132 млрд долларов — золотые монеты.

примерно 30 млрд долларов — рубли;

резервы в МВФ в виде запасной резервной позиции в 5 млрд и специального счета на 24 млрд.

Только рубли и золото хранятся в России. 5% от всех резервов хранится в МВФ, 14% — в китайских юанях в Китае.

”Остальные 60% хранятся в странах, которые собираются накладывать санкции на наши резервы. С учетом нашей и китайской долей мы можем рассчитывать на 35% наших резервов. Только на треть!” — предупреждает Никита Митрофанов.

Что это значит

До санкций ЦБ своими золотовалютными запасами поддерживал банковскую систему и курс на уровне 80 рублей за доллар. Теперь с этим могут возникнуть проблемы.

”Резерв позволил бы держать курс рубля в коридоре 80–90, но теперь проводить валютные интервенции станет нечем. Можно продавать золото за рубли, но это сомнительная полумера, а не полноценная поддержка курса”, — уточняет экономист.

Что может сделать ЦБ

Официально о дальнейших шагах регулятор пока не объявил.

Прогнозы в текущей ситуации строить сложно. Но один возможный вариант развития событий экономист предположил.