Запад хочет заморозить резервы ЦБ РФ: что будет дальше и как к этому подготовиться
Страны Запада хотят заморозить финансовые резервы Центробанка на фоне военной операции России на Украине. Это может стать одной из самых жестких санкций в отношении России. Сколько резервов у ЦБ, где они хранятся и что новые вводные значат для граждан страны — в своем телеграм-канале проанализировал аудитор и экономист Никита Митрофанов, пишет Znak.com.
Что случилось
27 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Запада заблокируют часть финансовых резервов Банка России.
”Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены, поскольку они находятся в банках стран G7. Эта мера сильно затронет финансовую систему России”, — сказал Боррель.
Такое решение принято как новая санкция в отношении России, которая с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине.
Сколько золота у ЦБ
На 1 февраля 2022 года золотовалютные резервы ЦБ РФ составляли 630 млрд долларов. В структуре резервов — четыре части:
- 468 млрд — иностранная валюта, которую будут замораживать;
- 132 млрд долларов — золотые монеты.
- примерно 30 млрд долларов — рубли;
- резервы в МВФ в виде запасной резервной позиции в 5 млрд и специального счета на 24 млрд.
Только рубли и золото хранятся в России. 5% от всех резервов хранится в МВФ, 14% — в китайских юанях в Китае.
”Остальные 60% хранятся в странах, которые собираются накладывать санкции на наши резервы. С учетом нашей и китайской долей мы можем рассчитывать на 35% наших резервов. Только на треть!” — предупреждает Никита Митрофанов.
Что это значит
До санкций ЦБ своими золотовалютными запасами поддерживал банковскую систему и курс на уровне 80 рублей за доллар. Теперь с этим могут возникнуть проблемы.
”Резерв позволил бы держать курс рубля в коридоре 80–90, но теперь проводить валютные интервенции станет нечем. Можно продавать золото за рубли, но это сомнительная полумера, а не полноценная поддержка курса”, — уточняет экономист.
Что может сделать ЦБ
Официально о дальнейших шагах регулятор пока не объявил.
Прогнозы в текущей ситуации строить сложно. Но один возможный вариант развития событий экономист предположил.
По мнению Митрофанова, Центробанк мог бы ввести ограничения на движение капитала и зафиксировать курс национальной валюты. ”Но тогда мы не сможем использовать валюту „на руках” полностью. Возникнут жесткие лимиты на ее обмен и получение”, — пояснил он.
Что делать гражданам
Повлиять на ситуацию россияне не могут.
Выстраивать собственную линию поведения, по мнению Никиты Митрофанова, можно разными способами.
1. Поменять все свои деньги на доллары. Но эти сбережения нужно будет тратить. Курс может стать невыгодным. Кроме того, возможно, что операции с валютой законодательно запретят.
2. Если у вас сбережения в рублях и тем более в наличных — волноваться можно меньше. Предпосылок для блокировки рублевых счетов, по наблюдениям аудитора, пока нет.