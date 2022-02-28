Рубль рухнул до исторического минимума. Биржевые торги акциями отложили

Торги на валютном рынке Московской биржи откроются позже, чем обычно — в 10:00 по московскому времени. Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00. ЦБ в 13:00 определится, открывать ли торги вообще.

Это будут первые торги после новых жестких санкций. Евросоюз утвердил решение о замораживании активов российского ЦБ. Постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник. Евросоюз запретил любые операции с валютными резервами ЦБ, с помощью которых регулятор может влиять на курс рубля.

Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ. Санкции заморозят около половины финансовых резервов России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Резервы ЦБ по состоянию на 1 февраля превышали 630 млрд долларов. Часть из них это наличные доллары, евро и золото, а часть вложена в ликвидные бумаги иностранных эмитентов и находится на счетах в центральных банках других стран.

Главы МИД 27 стран ЕС накануне одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России и отключить "определенное число российских банков" от международной системы платежей SWIFT. Решение о закрытии неба над Европой вступило в силу.

На этом фоне рубль на международных торгах на рынке Forex рухнул до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. Курс евро достиг 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.

Затем рубль немного отыграл позиции — по состоянию на 6:55 доллар подорожал на 25,48% и достиг 105,3 рубля, что выше на 20 рублей уровня закрытия торгов пятницы, курс евро вырос на 24,12%, составив 117 рублей, пишет РБК.

Рынок Forex обычно малоликвиден — игроков на нем мало, а сделки заключаются редко, поэтому основной ориентир по курсу рубля — валютные торги на Мосбирже.