Корея и Сингапур тоже введут санкции в отношении России

Как сообщает агентство Reuters, о решении Южной Кореи присоединиться к западным странам и ввести санкции против России в понедельник объявило министерство иностранных дел этой страны.

О намерениях Сингапура в понедельник в парламенте объявиламинистр иностранных дел Вивиан Балакришнан. "Сингапур намерен действовать в согласии с многими другими странами-единомышленницами и ввести против России соответствующие санкции и ограничения", — цитирует министра газета Strait Times.

Газета сообщает, что Сингапур введет ограничения на экспорт в Россию любой продукции, которая может быть использована против украинцев.