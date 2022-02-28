Корея и Сингапур тоже введут санкции в отношении России
Южная Корея и Сингапур объявили, что тоже введут санкции против России: обе страны запретят экспорт продукции военного и двойного назначения, а Корея еще и поддержит отключение российских банков от SWIFT, сообщается в блоге BBC.
Как сообщает агентство Reuters, о решении Южной Кореи присоединиться к западным странам и ввести санкции против России в понедельник объявило министерство иностранных дел этой страны.
О намерениях Сингапура в понедельник в парламенте объявиламинистр иностранных дел Вивиан Балакришнан. "Сингапур намерен действовать в согласии с многими другими странами-единомышленницами и ввести против России соответствующие санкции и ограничения", — цитирует министра газета Strait Times.
Газета сообщает, что Сингапур введет ограничения на экспорт в Россию любой продукции, которая может быть использована против украинцев.
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