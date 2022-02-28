Белорусы поддержали отказ от ядерной нейтральности

В соответствии с поправками на территории Беларуси снова разрешено размещение ядерного оружия, от которого страна отказалась после распада СССР .

"Если вы (Запад — прим. ред. ) перебросите ядерное оружие в Польшу или Литву, к нашим границам, то я обращусь к Путину, чтобы нам вернули то ядерное оружие, которое я безо всяких условий отдал", — заявил агентству Reuters президент Беларуси Александр Лукашенко.