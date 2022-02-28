Лукашенко готовится направить белорусских военных в Украину на помощь армии Путина

Беларусь готовится отправить солдат в Украину для поддержки российского вторжения, развертывание которого может начаться уже в понедельник, заявил в воскресенье вечером представитель администрации США.

”Совершенно ясно, что Минск теперь является продолжением Кремля”, — сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатное событие в области безопасности.

Если Беларусь присоединится к российскому вторжению, это значительно осложнит предполагаемые переговоры между Россией и Украиной, которые обе стороны планировали провести на границе Украины и Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах ранее в воскресенье — это первая дипломатическая дискуссия с начала вторжения — но он не сказал, когда они состоятся.

”Мы будем счастливы, если результатом этих переговоров станет мир и окончание войны”, — заявил посол Украины в ООН, зачитав заявление журналистам. ”Но еще раз подчеркиваю, мы не сдадимся. Мы не будем капитулировать. Мы не отдадим ни пяди нашей территории”.