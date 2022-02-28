28.02.2022, 05:33
В Мелитополе местные жители в воскресенье занимались грабежом магазинов
В сети появились записи, где показаны местные жители Мелитополя, занимающиеся грабежом супермаркета.
На записи видно, как около десятка человек пытаются выносить товары магазина сети ATB.
На других видео также представлены съемки этого случая с других ракурсов.
Напомним, что Мелитополь — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Мелитопольского района. Население города — около 150 тысяч человек.