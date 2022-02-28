В Мелитополе местные жители в воскресенье занимались грабежом магазинов

На записи видно, как около десятка человек пытаются выносить товары магазина сети ATB.

На других видео также представлены съемки этого случая с других ракурсов.

Напомним, что Мелитополь — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Мелитопольского района. Население города — около 150 тысяч человек.