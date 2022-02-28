ЕС заморозит половину резервов Банка России. Это сотни миллиардов евро
Страны Запада заблокируют около половины финансовых резервов российского Центробанка, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Япония, единственная из стран G7, не подписала заявление о заморозке активов Банка России.
”Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены, поскольку они находятся в банках стран G7. Эта мера сильно затронет финансовую систему России”, — сказал Боррель на пресс-конференции.
По словам главы европейской дипломатии, в ближайшее время Европейскому совету (высший исполнительный орган ЕС) предстоит оформить это решение и другие решения по России (такие как отключение ряда российских банков от системы SWIFT) в юридически обязывающих документах.
”Половина финансовых резервов российского Центробанка размещена в банках стран — членов G7. Они их заблокируют. <…> Мы не можем заблокировать резервы, которые находятся в Москве или в Китае. В последние годы Россия размещала больше и больше резервов там, где мы не можем их заблокировать. Россия готовилась к такой ситуации, отказываясь от доллара и размещая резервы в евро, иенах, юанях”, — объяснил Боррель.
Не ясно, может ли Банк России до формального вступления в силу этих санкций успеть вывести резервы из зоны досягаемости западных стран. 27 февраля ЦБ объявил о возвращении к покупкам золота, оно приобретается у российских золотодобытчиков через коммерческие банки и хранится на территории России.
Под ”финансовыми резервами” Боррель мог иметь в виду международные резервы ЦБ без учета золота. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд). Исходя из этого, Запад может заблокировать не менее $240–250 млрд финансовых активов ЦБ.