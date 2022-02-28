ЕС заморозит половину резервов Банка России. Это сотни миллиардов евро

”Около половины финансовых резервов российского Центробанка будут заморожены, поскольку они находятся в банках стран G7. Эта мера сильно затронет финансовую систему России”, — сказал Боррель на пресс-конференции.

По словам главы европейской дипломатии, в ближайшее время Европейскому совету (высший исполнительный орган ЕС) предстоит оформить это решение и другие решения по России (такие как отключение ряда российских банков от системы SWIFT) в юридически обязывающих документах.

”Половина финансовых резервов российского Центробанка размещена в банках стран — членов G7. Они их заблокируют. <…> Мы не можем заблокировать резервы, которые находятся в Москве или в Китае. В последние годы Россия размещала больше и больше резервов там, где мы не можем их заблокировать. Россия готовилась к такой ситуации, отказываясь от доллара и размещая резервы в евро, иенах, юанях”, — объяснил Боррель.

Не ясно, может ли Банк России до формального вступления в силу этих санкций успеть вывести резервы из зоны досягаемости западных стран. 27 февраля ЦБ объявил о возвращении к покупкам золота, оно приобретается у российских золотодобытчиков через коммерческие банки и хранится на территории России.

Под ”финансовыми резервами” Боррель мог иметь в виду международные резервы ЦБ без учета золота. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд). Исходя из этого, Запад может заблокировать не менее $240–250 млрд финансовых активов ЦБ.