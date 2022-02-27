Должен ли Запад помогать украинским партизанам, если до этого дойдет?

Британская разведка МИ-6 направляла своих сотрудников в Афганистан, где они работали непосредственно с полевыми командирами. ЦРУ поставляло огромное количество вооружений, включая и зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые сбивали российские военные самолеты.

Тогда Запад поставлял вооружения и осуществлял подготовку афганских моджахедов, которые нападали на советских солдат небольшими группами из засад.

Но сейчас и Вашингтон, и Лондон должны решить, как далеко они готовы зайти в помощи долгосрочному сопротивлению украинского населения, подобно тому, которое возникло после вторжения советских войск в Афганистан более сорока лет назад.

По словам одного человека, хорошо знакомого с ситуацией, это - классический пример действий времен Второй мировой. Не исключено, что часть эти планов уже была задействована для того, чтобы затормозить скорость продвижения российских войск.

Еще один опыт тех времен - это так называемые схроны. В начале холодной войны на территории возможного вторжения советских танков в Западную Европу организовывались тайные склады оружия, которыми можно было бы воспользоваться в случае начала военных действий.

Один из военных экспертов рассказал Би-би-си, что в этом случае речь идет о действиях, которые следует предпринимать в ходе так называемых нерегулярных военных действий.

Кроме того, вот уже несколько лет как представители британских и американских спецслужб и разведки конфиденциально делятся знаниями и опытом со своими украинскими коллегами

Запад с большой осторожностью относится к идее непосредственного военного участия в конфликте, но открыто поставляет Украине вооружения, такие как, например, переносные противотанковые ракетные комплексы, весьма пригодившиеся в первые часы войны.

Министерство обороны Украины призвало граждан готовить "коктейли Молотова", чтобы было чем встретить наступающие российские войска. Очевидно, что решимость сопротивляться российскому нашествию нарастает по всей стране.

Партизанская война длилась десять лет, но в конце концов Советскому Союзу пришлось уйти. За это время число погибших солдат и офицеров постоянно росло, что способствовало росту недовольства среди населения. Многие считают, что поражение в Афганистане ускорило развал СССР.

Западу также отлично известно, под какой удар он может себя подставить. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить относительно недавние события в Ираке и том же Афганистане.

Некоторые отставные военные и бывшие сотрудники разведок открыто и очень убедительно говорят, что, если возникнет такая необходимость, следует поддерживать гражданское сопротивление на Украине.

И когда Борис Джонсон заявляет о необходимости повысить ставки для России и наглядно продемонстрировать ей, что вторжение успехом не увенчалось, не исключено, что он имеет в виду не только экономические последствия санкций, но и человеческие издержки, число жизней российских солдат, которыми придется за эту войну заплатить.

Однако ответ на вопрос:"Поддерживать или нет партизанские действия украинцев против российской армии" не является таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Не получится ли так, что мы в результате получим второй Афганистан? Есть несколько моментов, которые не позволяют дать однозначного ответа.

Во-первых, надо учесть стратегю России. Москва говорит, что не собирается оккупировать Украину, и не исключено, что это - правда.

Возможно, она понимает, что оккупация потребует больших издержек, и что гораздо проще будет просто посадить в Киеве покорное ей правительство. Хотя, конечно, события могут развиваться таким образом, что этот вариант не сработает.

Во-вторых, для успешного сопротивления требуется безопасный плацдарм. В 80-х годах прошлого века американцы и британцы использовали для этой цели Пакистан. Для Украины же такой базой теоретически может стать одна из пограничных с нею стран, которая является членом НАТО.