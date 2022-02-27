Глава ЭОК Сыырумаа рекомендует не соревноваться с российскими спортсменами(6)
Четкая рекомендация президента Олимпийского комитета Эстонии Урмаса Сыырумаа — не участвовать в соревнованиях. Традиционное представление о том, что спорт и политика несовместимы, больше не действует, потому что в Украине идет война. ”Это критическая ситуация. Люди теряют самое дорогое — свою жизнь”, — отметил Сыырумаа.
”Рекомендую проявить солидарность, показать свое отношение и не участвовать в соревнованиях. То, что потеряно на войне, гораздо дороже, чем пропущенное соревнование или потраченный впустую билет на автобус".
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