Спорт в Эстонии
27.02.2022, 23:24

Глава ЭОК Сыырумаа рекомендует не соревноваться с российскими спортсменами

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Urmas Sõõrumaa
Urmas Sõõrumaa
Foto: Rauno Volmar
В это непростое время многие спортсмены спрашивали Олимпийский комитет Эстонии, как вести себя, если им придется где-то соревноваться с российскими спортсменами.

Четкая рекомендация президента Олимпийского комитета Эстонии Урмаса Сыырумаа — не участвовать в соревнованиях. Традиционное представление о том, что спорт и политика несовместимы, больше не действует, потому что в Украине идет война. ”Это критическая ситуация. Люди теряют самое дорогое — свою жизнь”, — отметил Сыырумаа.

”Рекомендую проявить солидарность, показать свое отношение и не участвовать в соревнованиях. То, что потеряно на войне, гораздо дороже, чем пропущенное соревнование или потраченный впустую билет на автобус".

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