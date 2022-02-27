ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (4-й день) | Санкции против России все жестче, поток беженцев из Украины растет, Путин грозит ядерным оружием
Главы МИД ЕС одобрили новые антироссийские санкции, которые ранее ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Вот основные ограничения:
- заморозка резервов ЦБ
- закрытие воздушного пространства ЕС для России
- отключение нескольких банков от SWIFT
- санкции против российских бизнесменов и чиновников.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. По его словам, венгерским вооруженным силам необходимо все имеющееся у них вооружение для того, чтобы иметь возможность защищать границы страны.
ЕС обсудит введение жестких санкций против российских олигархов, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии пояснил, что власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и ”пособники”. Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам ”золотых паспортов”, наличие которых позволяет россиянам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.
Анкара назвала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Таким образом, Турция в соответствии с конвенцией решила закрыть проход через проливы военным кораблям России и Украины. Исключение — возвращение в порт основной стоянки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ”не предлагал бомбить Украину”, а призвал ускорить действия по ”ликвидации бандеровцев”. Об этом он заявил после того, как призвал развернуть на Украине ”крупномасштабную операцию по всем направлениям”.
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ЕС закроет воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, запрет коснется также тех бортов, которые ”контролируются Россией” и частных самолетов ”российских олигархов”.
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МИДы Германии и Финляндии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.
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Число людей, покидающих Украину, возросло как минимум до 350 тысяч. Накануне Организация Объединенных Наций оценила это число в два раза меньше. Очередь на польско-украинской границе составляет 15 километров. Большинство беженцев – женщины и дети.
Однако главной новостью стало то, что президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.