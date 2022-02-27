ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (4-й день) | Санкции против России все жестче, поток беженцев из Украины растет, Путин грозит ядерным оружием

Главы МИД ЕС одобрили новые антироссийские санкции, которые ранее ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вот основные ограничения:

заморозка резервов ЦБ

закрытие воздушного пространства ЕС для России

отключение нескольких банков от SWIFT

санкции против российских бизнесменов и чиновников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. По его словам, венгерским вооруженным силам необходимо все имеющееся у них вооружение для того, чтобы иметь возможность защищать границы страны.

ЕС обсудит введение жестких санкций против российских олигархов, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии пояснил, что власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и ”пособники”. Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам ”золотых паспортов”, наличие которых позволяет россиянам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.

Анкара назвала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Таким образом, Турция в соответствии с конвенцией решила закрыть проход через проливы военным кораблям России и Украины. Исключение — возвращение в порт основной стоянки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ”не предлагал бомбить Украину”, а призвал ускорить действия по ”ликвидации бандеровцев”. Об этом он заявил после того, как призвал развернуть на Украине ”крупномасштабную операцию по всем направлениям”.

При проведении операции на Украине есть погибшие и раненные, сообщило Минобороны, не раскрыв их численность.