Спорт вне политики? ФИФА наложила санкции на сборную России

Домашние матчи сборная будет проводить на нейтральных стадионах без зрителей. Использование флага и гимна России в международных матчах будет запрещено. Международные соревнования в России проводиться не будут. ФИФА продолжит диалог с МОК и УЕФА по поводу отстранения российской команды от международных соревнований.

Сборная Англии по футболу отказалась играть с Россией.

Футбольная ассоциация объявила, что Англия не будет играть никаких международных матчей против России "в обозримом будущем" — это ответ на вторжение в Украину.

Ранее играть с российской сборной уже отказались Польша, Швеция и Чехия.

”ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные этими странами, и уже вступила в диалог с этими футбольные ассоциации. ФИФА будет оставаться в тесном контакте с ними, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения”, — сообщили в ассоциации.