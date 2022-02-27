Одна из крупнейших нефтяных компаний прекращает сотрудничество с ”Роснефтью”

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли немедленно выходят из совета директоров ”Роснефти”. Отставки двух представителей британской компании потребует от нее изменить порядок учета своего пакета акций ”Роснефти”, говорится в сообщении. Как следствие, ожидается, что компания сообщит о существенных неденежных расходах в своих результатах за первый квартал 2022 года, которые будут опубликованы в мае. По оценкам компании, решение о продажи доли в ”Роснефти” в общей сложности повлечет за собой расходы в размере до $25 млрд.

Потенциальные покупатели в сообщении BP не приводятся. Помимо BP, крупнейшими акционерами российской компании являются ”Роснефтегаз” (40,4%), катарский QH Oil Investments (18,46%), двум ”дочкам” ”Роснефти” принадлежит 10,36%.

”Нападение России на Украину — это акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона”, — заявил председатель совета директоров BP Хельге Лунд. ”Компания работает в России более 30 лет. Однако эта военная акция представляет собой коренное изменение. Это привело совет директоров BP к выводу после тщательного рассмотрения, что наше сотрудничество с ”Роснефтью”, государственным предприятием, просто не может продолжаться”, — добавил Лунд. ”Совет директоров BP считает, что эти решения отвечают долгосрочным интересам всех наших акционеров”, — заключил он.

”Как и многие другие, я был глубоко потрясен и опечален ситуацией, разворачивающейся на Украине, и я всем сердцем сочувствую всем, кого это затронуло, — отметил Луни. — Я убежден, что решение [о продаже доли в ”Роснефти”], которое мы приняли на совете директоров не только правильное, но и отвечает долгосрочным интересам BP”. По его словам, непосредственным приоритетом компании является забота о ”наших замечательных людях в регионе”, и она сделает все возможное, чтобы поддержать их. ”Мы также изучаем, как BP может поддержать более широкие гуманитарные инициативы”, — сказал он.