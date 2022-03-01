Другие виды
01.03.2022, 05:33

Украинским рапиристам засчитали техническое поражение за отказ от матча с россиянами

 
Фото: Scanpix

Мужская команда по фехтованию на рапирах из Украины отказалась выходить на матч против сборной России на этапе Кубка мира в Каире и получила техническое поражение

Рапиристы сборной Украины получили техническое поражение на этапе Кубка мира в Каире за отказ выходить на матч против команды России, сообщает пресс-служба соревнований.

Жребий командного первенства столкнул сборные Украины и России друг с другом в 1/8 финала, но украинские спортсмены отказались выходить на матч. В ответ организаторы соревнований присудили украинцам техническое поражение.

Сборная России на настоящий момент прошла в полуфинал первенства, победив в 1/4 финала сборную Японии со счетом 45:28.

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