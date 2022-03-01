01.03.2022, 05:33
Украинским рапиристам засчитали техническое поражение за отказ от матча с россиянами
Рапиристы сборной Украины получили техническое поражение на этапе Кубка мира в Каире за отказ выходить на матч против команды России, сообщает пресс-служба соревнований.
Жребий командного первенства столкнул сборные Украины и России друг с другом в 1/8 финала, но украинские спортсмены отказались выходить на матч. В ответ организаторы соревнований присудили украинцам техническое поражение.
Сборная России на настоящий момент прошла в полуфинал первенства, победив в 1/4 финала сборную Японии со счетом 45:28.