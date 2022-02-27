И Лукашенко обнулится? За что Венецианская комиссия так критикует готовящиеся в Беларуси поправки в Конституцию

27 февраля Беларусь проводит Всенародный референдум по проекту поправок к Конституции страны, который Александр Лукашенко называет "эволюционным путем развития страны", а оппозиция — фикцией и очередной попыткой узурпировать власть.

22 февраля Европейская комиссия заявила, что предлагаемые новшества никак не исправляют сильный дисбаланс полномочий власти в стране. Мало того, усиливают власть действующего президента, гарантируют ему особое положение и отсекают от претензий на власть оппонентов.

По данным за 2019 год, в Латвии постоянно проживало около 3,5 тысяч граждан Беларуси, из которых 1050 состояли на консульском учете. В 2020 году из 827 местных граждан Беларуси почти 59% отдали голос за Светлану Тихановскую и 34% — за Александра Лукашенко.

С июня прошлого года посольство Беларуси в Латвии "временно не работает", а в даугавпилсском консульстве на вопрос Delfi, где местные граждане Беларуси могут принять участие во Всенародном референдуме по поправкам к Конституции, ответили: "Ни одного избирательного участка в Латвии нет — отдать голос можно только на территории Беларуси".

Как Лукашенко спасает Беларусь от "силового захвата власти"?

За 27 лет у власти Лукашенко дважды менял — сам он это называет "совершенствовал" — Конституцию страны: в 1996 году был продлен срок его нахождения у власти и расширены президентские полномочия, в 2004 году — отменено ограничение на количество президентских сроков.