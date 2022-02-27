27.02.2022, 19:33
На территории ЕС запрещают вещание телеканала RT и Sputnik
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Телеканал Russia Today (RT) не сможет больше продолжать вещание на территории Евросоюза, одновременно с этим будет заблокирована и работа агентства новостей Sputnik и их «дочек». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РБК.
”Еще один беспрецедентный шаг — мы запретим в ЕС кремлевскую медиа-машину. Государственные Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь”, — заявила она.
”Для этого мы разрабатываем инструменты, чтобы прекратить распространение их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе”, — заявила фон дер Ляйен.