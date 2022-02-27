Евросоюз закрывает свое небо для всех российских самолетов

По ее словам, запрет коснется также тех бортов, которые ”контролируются Россией” и частных самолетов ”российских олигархов”, передает РБК .

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