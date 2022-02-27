27.02.2022, 19:10
Евросоюз закрывает свое небо для всех российских самолетов
ФОТО: Pixabay
Евросоюз закроет воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, запрет коснется также тех бортов, которые ”контролируются Россией” и частных самолетов ”российских олигархов”, передает РБК.
Ранее часть стран ЕС ввела запрет на полеты российских самолетов из-за российской войсковой операции на Украине.
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