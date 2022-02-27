ВИДЕО | Голод — не тетка: российские солдаты грабят в Украине продуктовые магазины

По многим источникам проходит информация о том, как российские военные воруют в магазинах продукты и товары первой необходимости. С логистикой у российской армии явные проблемы.

Глава эстонской разведки отмечал сегодня, что на обочинах украинских дорог нередко можно увидеть стоящую российскую бронетехнику, у которой закончилось топливо.

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