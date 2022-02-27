Путин поручил перевести ядерное оружие в особый режим боевого дежурства

Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Как подчеркнул глава российского государства, Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России, передает РИА Новости.

Санкции против России он назвал ”нелегитимными”.

Под силами сдерживания обычно понимается стратегическое ядерное оружие.

Силы сдерживания, о которых сказал Путин, поручив перевести их в особый режим несения службы, — это ”основа боевой мощи военных сил России для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного”, поясняется на сайте Минобороны.

Эти силы оснащены ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности и высокоточным оружие большой дальности









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