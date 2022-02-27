Российский Сбербанк начал продавать евро за 110 рублей

Сбербанк предлагает купить евро по 110,34 рубля, доллар — по 99,34.

Для сравнения, ЦБ РФ установил курс евро на отметке 93, 53 рубля, доллара — 83,54.

24 февраля банки продавали доллары по 100–120 рублей, евро — 120–140 рублей. Ближе к обеду ЦБ начал активные валютные интервенции на рынке, сбивая курс. В итоге как минимум в госбанках доллар стали продавать уже по 86–88 рублей, евро — по 95–97 рублей.

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