Путин спас от войны свою яхту. ”Graceful” и его ”дворцом”, как выяснилось, управляют одни и те же люди

Собственники из офшоров



Среди собственников АО ”Аргумент”, которой принадлежит яхта Graceful, есть компания АО ”Берег”, чьи учредители зарегистрированы в офшорной зоне на Каймановых островах (Navolution Ventures LTD) и на Кипре (Strikfort Consultants LTD). Согласно выписке из кипрского реестра баланс на счетах Strikfort Consultants LTD составлял 18 млн долларов.