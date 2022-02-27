Путин спас от войны свою яхту. ”Graceful” и его ”дворцом”, как выяснилось, управляют одни и те же люди

В результате скандала уже в марте 2011 совладелец банка ”Россия” (а также друг и сват Путина) Николай Шамалов продал ”дворец”. ”После Шамалова дворцом начала управлять некая компания ”Инвестстрой”. Непосвященному человеку это должно было указывать на то, что никакой связи с Путиным вообще не осталось”, — говорится в расследовании Навального. Директор ”Инвестстроя” — некто Болат Закарьянов, собственники — Татьяна Кузнецова и Александр Колпаков.

О гостиничном комплексе около Геленджика, известном как ”дворец Путина”, все узнали еще в 2010 году благодаря бывшему партнеру питерских друзей российского президента Сергею Колесникову. Он написал открытое письмо о том, что на берегу Черного моря строится вилла для Путина стоимостью $1 млрд (оно было опубликовано на сайте corruptionfreerussia.com и перепечатано многими СМИ, включая The Washington Post ).

Согласно базе ЕГРЮЛ, совладельцами АО ”Аргумент” являются герои расследования ФБК Алексея Навального о ”дворце Путина”: управляющий делами президента Путина Александр Колпаков, родственница начальника главного управления общественного питания управделами президента Болата Закарьянова Кристина Закарьянова, и бывший начальник войсковой части 1473 Федеральной службы охраны, которая участвовала в строительстве дворца в качестве ”заказчика-застройщика”, Олег Кузнецов.

Владельцы Graceful указали контактный номер некоего Сергея Гижа, на случай чрезвычайных ситуаций. Человек с таким именем в 2015 году (а именно тогда и была построена яхта) летал из кипрского аэропорта Локарно в питерский Пулково. Правда, согласно базе авиаперелетов Сергей Гижа родился в 1924 году, ему сейчас должно быть 89 лет.

Ее в прессе давно называют ”яхтой Путина”, но прямых доказательств связи судна с президентом не было. О том, что он может пользоваться яхтой Graceful, в 2018 году писало издание ”Собеседник”. По данным издания, даты выхода судна в море тогда совпадали с графиком президента.

Кузнецова — это жена упомянутого выше Олега Кузнецова, начальника войсковой части 1473 ФСО. Сейчас эта войсковая часть переименована в более понятное ”Управление эксплуатации имущества органов государственной охраны”.

Собственники из офшоров



Интересная подробность. Путин неоднократно призывал ”вернуть миллиарды из офшоров” и советовал своему сопернику на выборах-2018 Павлу Грудинину ”выести деньги” из офшоров. Но именно офшоры являются совладельцами его самой дорогой яхты (из известных до сих пор).

Среди собственников АО ”Аргумент”, которой принадлежит яхта Graceful, есть компания АО ”Берег”, чьи учредители зарегистрированы в офшорной зоне на Каймановых островах (Navolution Ventures LTD) и на Кипре (Strikfort Consultants LTD). Согласно выписке из кипрского реестра баланс на счетах Strikfort Consultants LTD составлял 18 млн долларов.

Сейчас АО ”Аргумент” и АО ”Берег”, как и кипрская компания, прекратили существование, но в базе Международного союза телекоммуникаций ООН они все еще числятся собственниками яхты, и о новых владельцах не говорится.

С бассейном и танцполом



Graceful начинали строить в России, на государственном предприятии ”Севмаш”. Это крупнейший в стране судостроительный комплекс. После лодку отбуксировали в немецкий Бремен, где яхту модифицировала судостроительная фирма Германии Blohm + Voss в 2014 году.

Deutsche Welle обращала внимание, что Graceful достраивали на той же верфи, что и яхту миллиардера Романа Абрамовича. Британское издание Independent в 2017 году предположило, что олигарх мог преподнести лодку в подарок.

В Daily Mail ранее писали, что Абрамович уже дарил Путину через офшорную компанию яхту Olimpia (на момент спуска на воду ее стоимость оценивали в $35 млн).