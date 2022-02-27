Путин спас от войны свою яхту. ”Graceful” и его ”дворцом”, как выяснилось, управляют одни и те же люди
Яхту Graceful (”Грациозную”) стоимостью 5,7 млрд рублей (около 60 млн евро по сегодняшему курсу) до начала войны с Украиной срочно эвакуировали, не закончив ремонт, из гамбургского порта в Калининград. Перемещение яхты произошло на фоне угроз западных санкций лично в отношении Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину, пишет канал "Можем объяснить".
Ее в прессе давно называют ”яхтой Путина”, но прямых доказательств связи судна с президентом не было. О том, что он может пользоваться яхтой Graceful, в 2018 году писало издание ”Собеседник”. По данным издания, даты выхода судна в море тогда совпадали с графиком президента.
Знакомые все лица
Как показывают данные базы Международного союза телекоммуникаций ООН, собственником многомиллиардной яхты с вертолетной площадкой является АО ”Аргумент”.
Владельцы Graceful указали контактный номер некоего Сергея Гижа, на случай чрезвычайных ситуаций. Человек с таким именем в 2015 году (а именно тогда и была построена яхта) летал из кипрского аэропорта Локарно в питерский Пулково. Правда, согласно базе авиаперелетов Сергей Гижа родился в 1924 году, ему сейчас должно быть 89 лет.
Согласно базе ЕГРЮЛ, совладельцами АО ”Аргумент” являются герои расследования ФБК Алексея Навального о ”дворце Путина”: управляющий делами президента Путина Александр Колпаков, родственница начальника главного управления общественного питания управделами президента Болата Закарьянова Кристина Закарьянова, и бывший начальник войсковой части 1473 Федеральной службы охраны, которая участвовала в строительстве дворца в качестве ”заказчика-застройщика”, Олег Кузнецов.
О гостиничном комплексе около Геленджика, известном как ”дворец Путина”, все узнали еще в 2010 году благодаря бывшему партнеру питерских друзей российского президента Сергею Колесникову. Он написал открытое письмо о том, что на берегу Черного моря строится вилла для Путина стоимостью $1 млрд (оно было опубликовано на сайте corruptionfreerussia.com и перепечатано многими СМИ, включая The Washington Post).
В результате скандала уже в марте 2011 совладелец банка ”Россия” (а также друг и сват Путина) Николай Шамалов продал ”дворец”. ”После Шамалова дворцом начала управлять некая компания ”Инвестстрой”. Непосвященному человеку это должно было указывать на то, что никакой связи с Путиным вообще не осталось”, — говорится в расследовании Навального. Директор ”Инвестстроя” — некто Болат Закарьянов, собственники — Татьяна Кузнецова и Александр Колпаков.
Кузнецова — это жена упомянутого выше Олега Кузнецова, начальника войсковой части 1473 ФСО. Сейчас эта войсковая часть переименована в более понятное ”Управление эксплуатации имущества органов государственной охраны”.
Собственники из офшоров
Интересная подробность. Путин неоднократно призывал ”вернуть миллиарды из офшоров” и советовал своему сопернику на выборах-2018 Павлу Грудинину ”выести деньги” из офшоров. Но именно офшоры являются совладельцами его самой дорогой яхты (из известных до сих пор).
Среди собственников АО ”Аргумент”, которой принадлежит яхта Graceful, есть компания АО ”Берег”, чьи учредители зарегистрированы в офшорной зоне на Каймановых островах (Navolution Ventures LTD) и на Кипре (Strikfort Consultants LTD). Согласно выписке из кипрского реестра баланс на счетах Strikfort Consultants LTD составлял 18 млн долларов.
Сейчас АО ”Аргумент” и АО ”Берег”, как и кипрская компания, прекратили существование, но в базе Международного союза телекоммуникаций ООН они все еще числятся собственниками яхты, и о новых владельцах не говорится.
С бассейном и танцполом
Graceful начинали строить в России, на государственном предприятии ”Севмаш”. Это крупнейший в стране судостроительный комплекс. После лодку отбуксировали в немецкий Бремен, где яхту модифицировала судостроительная фирма Германии Blohm + Voss в 2014 году.
Deutsche Welle обращала внимание, что Graceful достраивали на той же верфи, что и яхту миллиардера Романа Абрамовича. Британское издание Independent в 2017 году предположило, что олигарх мог преподнести лодку в подарок.
В Daily Mail ранее писали, что Абрамович уже дарил Путину через офшорную компанию яхту Olimpia (на момент спуска на воду ее стоимость оценивали в $35 млн).
На профильных яхтенных сайтах пишут, что Graceful по размерам (82 метра) меньше, чем некоторые мега-яхты миллиардеров, но в ”роскоши им не уступает”. На ней есть закрытый бассейн, который можно легко преобразовать в танцпол. Одно из основных достоинств — уникальная вертолетная площадка на верхней палубе, позволяющая с удобством прибывать на яхту.
По оценке издания ”Собеседник”, Graceful имеет право считаться самой дорогой в личной флотилии Путина. Ранее ”Собеседник” находил у главы государства другую ”галеру” — 46-метровую Shellest стоимостью около 1,5 млрд руб (то есть втрое дешевле).
Кстати, этот корабль стал одной из целей атаки хакеров Anonymous по российским объектам. Они ”отправили” Graceful на украинский остров Змеиный, захваченный ВМФ РФ. В системах определения координат судов подменили AIS-данные, и расположение Graceful отображается в районе Змеиного. Спутниковые снимки показывают, что на самом деле яхты там нет. Об этом сообщил военный эксперт H.I.Sutton.
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