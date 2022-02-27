Лукашенко подтвердил нанесение ракетных ударов по Украине из Беларуси. И назвал конфликт "цветочками"

Лукашенко назвал этот шаг вынужденным из-за того, что в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, ”готовые в течение минут нанести удар по российским позициям”.

Он добавил, что в Украине ”нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона”.

Ранее Погранслужба Украины обвинила Беларусь в том, что российские войска перешли границу с Украиной в том числе из Беларуси. Лукашенко это отрицал.

Александр также Лукашенко заявил, что конфликт на Украине необходимо прекратить, пока он не стал более масштабным. Об этом он сказал после того, как проголосовал на референдуме по Конституции, передает "Дождь".

”Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. Поэтому сегодня надо прекратить войну”, — сказал Лукашенко.

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