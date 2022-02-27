ФОТО и ВИДЕО | Delfi в Украине: Тысячи людей сутками стоят в очередях на погранпунктах

”Шегини — Медыка” находится в 83 километрах от Львова. Из-за пробок на автомобиле это расстояние сейчас преодолевают за 8-9 часов. Многие люди вынуждены бросать машины на обочине и идти с детьми и сумками пешком порядка 25 километров.

Ирина, которая приехала на автомобиле, говорит, что люди на дорогах падают от бессилия. На машине вместе с детьми из Ивано-Франковска она ехала трое суток.

"Абсолютно ужаснейшее положение людей, которые идут пешком, потому что очень сильный холод. Для людей не организовано ничего, они идут по 18-20 километров. Мы подобрали женщину и девочку, которые прошли 40 километров. Вчера мы попросили подобрать маму с детьми, ребенок свалился на землю — девочка инсулинозависимая", — рассказывает об увиденном Ирина.

"Подъехать к границе невозможно, поэтому последние 25 километров мы прошли пешком с чемоданами в руках", — говорит Максим, который привез двоих детей подросткового возраста. Сам Максим пересекать границу не планирует, так как мужчин в возрасте 18-60 лет не пропускают.

По словам Галины, она с двумя внуками и невесткой шла трое суток от Львова. Она планирует остаться в Польше, но если не понравится, то поедет в Эстонию.

Люди на границе рассказывают, что стоят в очередях сутками. Многие спят прямо на улице. Тем, кому удалось преодолеть пробки на машине или автобусе — легче, автотранспорт проходит контроль быстрее.