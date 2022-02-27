Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной. Но Украины там нет и не будет

”В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле”.

По словам Пескова, в делегацию вошли представители МИД России, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента.

В МИДе Беларуси в разговоре с РИА Новости сообщили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле и занимается обеспечением "протокольных вопросов".

Из заявлений Москвы и Минска неясно, согласились ли на переговоры в Киеве.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал условия, которые Москва выставила Киеву для переговоров, ”попыткой принудить Украину к капитуляции”. Он говорил, что украинские власти готовы к переговорам только на своих условиях, пишет "Дождь".

В 9.30 президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором сказал, что согласен на переговоры в любой стране, "откуда не летят ракеты", таким образом исключив Беларусь из числа возможных кандидатов на проведение переговоров.

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